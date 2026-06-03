Prime Gaming Luna : 15 jeux offerts en juin, dont Mafia III et Tomb Raider IV-VI Remastered

Pour le mois de juin 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 15 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de juin 2026 dans notre article, comprenant quelques bons jeux dont Mafia III et Tomb Raider IV-VI Remastered.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.



En ce qui concerne le mois de juin 2026, nous avons encore droit à un jeu Mafia, le dernier de la première trilogie, mais aussi une pléthore de pépites indépendantes.

Les jeux Prime Gaming Luna pour juin 2026

Ainsi, pour ce mois de juin 2026, nous retrouvons 15 jeux, rien que ça, comprenant Mafia III dans sa définitive édition, Tomb Raider IV-VI Remastered ou encore XCOM: Chimera Squad pour ne citer qu'eux. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en juin 2026 via Prime Gaming.

Jeu Date d'arrivée Plateforme Tomb Raider IV-VI Remastered 2 juin 2026 Epic Games Store Mafia III: Definitive Edition 2 juin 2026 Code GOG XCOM: Chimera Squad 2 juin 2026 Code GOG Tested on Humans: Escape Room 11 juin 2026 Code GOG Sin Slayers: Reign of the 8th 11 juin 2026 Code GOG G.I. Joe: Wrath of Cobra 11 juin 2026 Epic Games Store Paradise Killer 11 juin 2026 Code GOG Between Time: Escape Room 18 juin 2026 Code GOG Sugardew Island 18 juin 2026 Code GOG Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 18 juin 2026 Code GOG Space Grunts 2 18 juin 2026 Code GOG Space Grunts: Chrono Shard 25 juin 2026 Epic Games Store Please Touch the Artwork 25 juin 2026 Code Legacy Games Terraforming Mars 25 juin 2026 Amazon Games Lost Eidolons: Veil of the Witch 25 juin 2026 Amazon Games

Les jeux Luna de juin 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de juin 2026 :

Jeu Hollow Knight: Voidheart Edition Mega Man 11 ULTRAKILL Masters of the Universe: Legends Unite

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en juin 2026?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.



Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.