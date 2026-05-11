Prime Gaming Luna : Les 11 jeux offerts pour mai 2026, avec Mafia II
le 11 mai 2026 à 14h45
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.
En ce qui concerne le mois de mai 2026, nous avons encore droit à un jeu Mafia, mais aussi une pléthore de pépites indépendantes.
Les jeux Prime Gaming pour mai 2026
Ainsi, pour ce mois de mai 2026, nous retrouvons 11 jeux, comprenant Mafia II: Definitive Edition, Moon Mystery ou encore Pro Basketball Manager 2026 pour ne citer qu'eux. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en mai 2026 via Prime Gaming.
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Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|Mafia II: Definitive Edition
|7 mai 2026
|Code GOG
|Fruitbus
|7 mai 2026
|Code GOG
|Survival: Fountain of Youth
|14 mai 2026
|Amazon Games
|60 Minutes to Extinction: Escape Room
|14 mai 2026
|Code GOG
|Lethal Honor: Order of the Apocalypse
|14 mai 2026
|Epic Games Store
|Space Grunts
|21 mai 2026
|Code GOG
|Palindrome Syndrome: Escape Room
|21 mai 2026
|Code GOG
|Hot Brass
|21 mai 2026
|Code GOG
|Nordic Storm Solitaire
|28 mai 2026
|Code Legacy Games
|Moon Mystery
|28 mai 2026
|Epic Games Store
|Pro Basketball Manager 2026
|28 mai 2026
|Code GOG
Les jeux Luna de mai 2026
En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de mai 2026 :
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Jeu
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|Resident Evil 2
|Alien Isolation
|Middle Earth: Shadow of War
|LEGO Star Wars III: The Clone Wars
|LEGO Star Wars: The Complete Saga
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mai 2026?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
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Belle petite sélection