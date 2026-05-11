Prime Gaming Luna : Les 11 jeux offerts pour mai 2026, avec Mafia II

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mai 2026 à 14h45
Pour le mois de mai 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 11 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la sélection de mai 2026 dans notre article, comprenant quelques bons jeux dont l'excellent Mafia II, dans sa Definitive Edition.
Prime Gaming Luna : Les 11 jeux offerts pour mai 2026, avec Mafia II

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A. 

En ce qui concerne le mois de mai 2026, nous avons encore droit à un jeu Mafia, mais aussi une pléthore de pépites indépendantes.

Les jeux Prime Gaming pour mai 2026

mafia2-prime-gaming Ainsi, pour ce mois de mai 2026, nous retrouvons 11 jeux, comprenant Mafia II: Definitive Edition, Moon Mystery ou encore Pro Basketball Manager 2026 pour ne citer qu'eux. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en mai 2026 via Prime Gaming.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
Mafia II: Definitive Edition 7 mai 2026 Code GOG
Fruitbus 7 mai 2026 Code GOG
Survival: Fountain of Youth 14 mai 2026 Amazon Games
60 Minutes to Extinction: Escape Room 14 mai 2026 Code GOG
Lethal Honor: Order of the Apocalypse 14 mai 2026 Epic Games Store
Space Grunts 21 mai 2026 Code GOG
Palindrome Syndrome: Escape Room 21 mai 2026 Code GOG
Hot Brass 21 mai 2026 Code GOG
Nordic Storm Solitaire 28 mai 2026 Code Legacy Games
Moon Mystery 28 mai 2026 Epic Games Store
Pro Basketball Manager 2026 28 mai 2026 Code GOG


Miniature vidéo

Les jeux Luna de mai 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de mai 2026

Jeu
Marvel's Guardians of the Galaxy
Resident Evil 2 
Alien Isolation
Middle Earth: Shadow of War
LEGO Star Wars III: The Clone Wars
LEGO Star Wars: The Complete Saga

 

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mai 2026?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Keyyde (invité) Le 11/05/2026 à 21:35

Belle petite sélection