Histoire

Une ambiance typique

Boss et nouveau système de combat

Combat efficace

Les boss

Du cosmétique

Toujours plus de casse-têtes

Six, compagnon d'aide, mais brouillon

Aspects négatifs du titre

À l'instar du premier opus,ne donne aucun élément permettant de déterminer sa situation chronologique ni même d'informations explicites concernant les. L'équipe de développement informe toutefois que nous incarnons un jeune garçon, du nom de, qui,après l'avoir récupéré dans la cabane du, devra atteindre la Tour Noire en unissant ses forces avec celui-ci, laquelle est contrôlée par le mystérieux diffuseur.Premièrement, il n'est pas nécessaire d'avoir finipremier du nom pour pouvoir jouer à ce nouvel épisode. Il ne contient aucun spoiler et permet simplement aux joueurs de retrouver l'ambiance malsaine si dérangeante et pourtant plaisante que l'on pouvait trouver au cœur deMAW, le bateau au centre de l'action dans le premier opus. Mono est tout aussi petit et chétif que Six qui, dans un monde, devront trouver le moyen de fuir avec intelligence leurs adversaires bien plus grands et forts qu'eux.ne déroge pas à la règle en proposant, chacunqui semble lui être propre au creux de cette société sournoise et pleine de caricatures. C'est un point également étonnant puisque nous nous retrouvons parfois à se mettre en danger dans le seul but de nourrir notre curiosité sur les évènements qui nous entourent.Il est difficile de donner un avis sur un jeu à histoire commetant les personnages rencontrés et lieux traversés sont des éléments-clé de l'histoire pour tenter de comprendre au mieux la société dans laquelle nous évoluons. Le titre propose à nouveau des combats de boss, si nous pouvons appeler cela ainsi, étant donné quetenteront au maximum d'éviter le combat.Si le premier opus proposait une, icisait comment se défendre. Bien sûr, le combat ne sera qu'une solution de dernier recours puisqueseront à trouver dans le monde et correspondent bien souvent à des éléments à taille humaine et bien trop lourdes pour être tenues à une main par. Il faut ainsi faire preuve de réflexion lors de leur utilisation pour être le plus efficace possible.est le bienvenu, car il donne un peu plus d'espoir quant à vos possibilités d'en sortir vivant. Nous pourrions simplement regretter de ne pas avoir plus souvent le choix entre la fuite ou le combat et ainsi proposer des alternatives. En effet, la plupart des zones de combat ne sont pas « esquivables » et il en va de même pour la fuite. Cependant, il est facile de savoir dans quelle situation vous êtes.Il fallait s'en douter, mais que seraitsans des boss capables de mettre à l'épreuve vos peurs les plus profondes ? Chacun d'entre eux dispose d'un univers qui lui est propre tout en dégageant une idée ainsi qu'une ambiance unique. Tout est lourd de sens danset les boss proposent une caricature dont l'interprétation sera différente. Quoi qu'il en soit, impossible de, il faudra faire preuve, la majeure partie du temps, de réflexion pour arriver à bout de ces derniers et découvrir les vices qu'ils recèlent parfois.Contrairement à, qui portait simplement une parka jaune, Mono à la possibilité de changer son couvre-chef. Cependant, il faudra prendre le temps de regarder en détail les niveaux afin de trouver les différents chapeaux disponibles.et n'apportent. Nous relèverons aussi qu'ils ont une relation étroite avec les niveaux que vous traversez.Pour les fans d'énigmes et de casse-têtes, soyez sans-craintes,n'en est pas exempt. C'est d'ailleurs un excellent compromis entre fuite, découverte, combat et énigmes que nous propose le jeu. L'ambiance étant de la partie, même lesvous mettront sous pression et pourront même altérer votre réflexion. À vous de trouver le meilleur moyen d'arriver à bout de chaque énigme tout en évitant les pièges parfois évidents. Il ne faut pas oublier le monde qui vous entoure ainsi queafin de trouver des solutions parfois peu orthodoxes.Grande nouveauté puisque. Elle sera d'une aide intéressante sur la plupart des énigmes et si jamais vous êtes bloqués. Néanmoins, elle manque légèrement d'intelligence sur certains de ses déplacements. Bien heureusement pour vous, elle n'est pas visible pour. Point intéressant étant donné qu'elle se déplace parfois avec. Il est donc possible de la trouver à vous rejoindre en passant en plein milieu d'une pièce qu'un ennemi surveille. De plus, il est possible de l'appeler afin qu'elle vous suive. Si un élément du décor oblige une interaction pour la suite du jeu, elle ne viendra simplement pas et préfèrera vous attendre à côté de ce dernier. Elle reste ainsi d'une aide appréciable, maisSi le titre saura émerveiller la plupart d'entre vous, il n'est pas totalement exempt de défauts. Nous venons de mentionnerde, mais nous avons également relevé quelques soucis d'optimisation lors de vos déplacements qui se veulent trop précis. En effet, certaines zones demandent une gymnastique entre, ce qui complique parfois la tâche.Finalement, nous nous rendons facilement compte quepuisque si les mouvements sont trop brusques, ils deviennent facilement anarchiques et nous risquons de manquer un rebord ou un saut qui. Ces points n'ont clairement pas de quoi noircir le tableau, mais peuvent de temps en temps être source de frustration, tant il s'agit de mouvements à faire à