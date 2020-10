Little Nightmares 2 : Nouveau trailer pour un avant gout d'Halloween

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec l'approche d', c'est tout naturellement que Bandai Namco propose. Afin de vous plonger dansdu jeu, c'est l'un des niveaux les plus angoissants,, qui vous est présenté. Dans le but d'arriver à la tour émettrice, début de tous les maux, Mono accompagné de Six,, vont devoir faire preuve deafin d'avancer dans ce monde cauchemardesque remplit d'habitants tous plus effrayants les uns que les autres.Néanmoins, il vous faudra attendre encore un peu avant de trembler devant ce monde sinistre. En effet, le jeusur, et plus tard surPas d'inquiétude si vous achetez le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One puisqu'sera disponible vers la PlayStation 5 et Xbox Series X/S.