Life is Strange: Arcadia Bay Collection trouve sa date de sortie sur Switch

Here's everything you need to know about the @LifeIsStrange Arcadia Bay Collection on Nintendo Switch! https://t.co/e0nJTSdCaT pic.twitter.com/8f7wZq3r3G — Square Enix (@SquareEnix) August 16, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses sévissant sur Nintendo Switch vont, bientôt, pouvoir découvrir ou redécouvrir les aventures de Max Caufield, Chloé Price et Rachel Amber grâce à Life is Strange: Arcadia Bay Collection, devant débarquer à la fin du mois de septembre.En effet, Square Enix a récemment annoncé, notamment via un post sur son compte officiel Twitter, que, sur Nintendo Switch. Cette version comprend deux opus, soient Life is Strange et le préquel Life is Strange: Before the Storm, et propose des graphismes remasterisés ainsi que des animations améliorées qui ont été optimisées pour la console hybride de Nintendo.Par ailleurs, remarquons que Life is Strange: Arcadia Bay Collection bénéficiera de versions physiques. Sachez également qu'il est d'ores et déjà possible de précommander l'édition numérique de cette collection Life is Strange, notamment via la boutique Square Enix Pour rappel, Life is Strange Remastered Collection s'était rendu disponible sur la plupart des plateformes de jeu, au début du mois de février 2022. Nous avions pu tester cette version et nous vous avions partagé toutes nos impressions dans un article dédié