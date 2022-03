Life is Strange: Remastered Collection : Peau véritablement neuve ou lifting raté ?

Le calme et la tempête

C'est en 2015 que les Français de chez DONTNOD Entertainment débarquent dans le paysage vidéoludique avec la licence Life is Strange qui a émotionnellement marqué les joueurs et les joueuses, amateurs et amatrices de titres narratifs. Elle a été reprise par Deck Nine Games, studio américain qui a développé Life is Strange: Before the Storm, un préquel au premier opus. Life is Strange 2, proposant de nouveaux personnages pour une toute nouvelle histoire, revient ensuite dans les mains de DONTNOD. Sans oublier, le dernier en date, Life is Strange: True Colors, de Deck Nine Games, sorti en fin d'année 2021.Si aucun nouveau titre Life is Strange n'est prévu pour 2022, à l'heure où nous écrivons ces lignes,, disponible depuis le mois de février, sur la plupart des plateformes de jeu. Cette compilation comprend ainsi Life is Strange premier du nom et son préquel Before the Storm.Ce qu'il faut comprendre est la chose suivante :. Ainsi, si vous êtes nouveaux venus sur la licence, nous ne pouvons que vous recommander de débuter par le préquel, avant d'entamer l'histoire de Max Caufiel dans le premier opus. Vous aurez ainsi l'histoire des personnages dans son ensemble, et ce dans la bonne chronologie.Par contre, nous ne vous conseillons pas de lire la suite, car les deux prochains paragraphes pourraient contenir des spoilers. Dans Life is Strange: Before the Storm, les joueurs et les joueuses contrôlent Chloé Price, meilleure amie de Max Caufield.Les deux jeunes adolescentes rêvent de prendre la poudre d'escampette et fuir Arcadia Bay, pour une meilleure vie. Comme vous l'aurez probablement déjà compris, rien ne se passera comme prévu, malheureusement. Leur parcours sera semé d'embûches, à cause de divers personnages secondaires faisant basculer le bon déroulement des événements.D'un autre côté, avec Life is Strange, nous sommes aux commandes de Max Caufield. Alors qu'elle était partie d'Arcadia Bay, la voilà de retour dans cette petite ville pour ses études au lycée Blackwell. Passionnée de photographie, elle entend bien faire carrière dans le 8e art.: elle est capable de remonter le temps afin de changer le cours des événements. Une capacité qui lui rendra service à de nombreuses reprises, mais qui pourrait conduire à l'annihilation de sa ville natale. Nous pouvons également compter sur des histoires sous-jacentes, liées à des personnages de l'univers, venant alimenter l'intrigue, comme la disparition soudaine et étrange de Rachel Amber. Notons tout de suite que Life is Strange est composé de cinq chapitres au total.Comme dans Life is Strange 2 et Life is Strange: True Colors, Max Caufield possède ainsi des pouvoirs bien particuliers. Alors que Chloé, dans Life is Strange: Before the Storm, en est totalement démunie.. Comme dans un opus The Walking Dead de Telltales Games, tous les choix que feront les joueurs et les joueuses auront des conséquences sur la suite des événements. Ainsi, chacun sera libre de modeler son aventure et cela invite à un peu de rejouabilité. En effet, bien qu'ils ne soient pas aussi nombreux et importants que dans, nous pouvons compter sur plusieurs embranchements scénaristiques.. Que ce soit via la direction artistique ou bien sa bande originale, qui sont de qualité, Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm sont des titres narratifs très reposants. Ne proposant pas d'open-world vaste et étant assez linéaires,. Les amateurs de jeux narratifs auront beaucoup de plaisir à parcourir ces deux titres, si ce n'est pas déjà fait.Par ailleurs, leur durée de vie est assez bien équilibrée : comptez environ 6 à 7 heures pour parcourir Life is Stange: Before the Storm. Composé de deux chapitres de plus, il faudra entre 8 et 9 heures pour terminer Life is Strange. Ce qui est assez conséquent et satisfaisant pour des jeux narratifs. Le rythme étant bien pensé pour l'ensemble des chapitres, les aventures de Chloé, Max et Rachel sont assez saisissantes.Mais la vraie question que nous pouvons nous poser est la suivante : pourquoi DONTNOD, Deck Nine Games et Square Enix ont décidé de remasteriser ces deux titres ? Et, d'ailleurs, le font-ils bien ? Pour cette collection, ils ont vu les choses en grand. Nous pouvons compter sur. De plus, certaines animations faciales ont été peaufinées pour un rendu plus réaliste. Le côté très bande dessinée/comics des titres est donc un tantinet gommé pour se rapprocher de la réalité. Cela fonctionne plutôt bien, carDe la même manière, les développeurs ont retravaillé des textures, notamment quant aux vêtements des personnages. Le sentiment d'immersion n'en est, alors, que renforcé. Life is Strange: Before the Storm et Life is Strange nous avaient déjà beaucoup plu et leur direction artistique avait su captiver notre oeil, à leur sortie respective.Ce qui nous a le plus surpris est le travail sur les lumières.L'ambiance en devient ainsi encore plus saisissante et envoûtante. De la même manière, les effets de particules sont plus convaincants. Nous pensons notamment aux flammes et aux cendres de Life is Strange: Before the Storm, ou encore à la fumée de la cigarette de Chloé dans le premier chapitre de Life is Strange.En revanche,. Au lancement officiel, ils étaient d'ailleurs nombreux et une multitude de joueurs s'en sont plaints. Ce qui est dommage tant les opus originaux n'en comportaient que très peu. Après plusieurs mises à jour, Life is Strange: Remastered Collection se veut déjà un peu plus stable. De notre côté, nous avons surtout rencontré des problèmes par rapport à la lumière : certains points de luminosité surgissaient de façon intempestive et intense à l'écran, notamment dans Life is Strange: Before the Storm.En plus de ce problème, non handicapant, mais quelque peu agaçant, nous avons remarqué une utilisation parfois trop répétitive d'un flou cinétique en ce qui concerne certaines séquences et types de plans. Ce qui est dommage, car les arrières plans étaient de qualité, auparavant, et amplement convaincants.. En revanche, en dehors d'un peu de clipping et popping, le framerate des deux opus se voulaient assez stable.Depuis plusieurs années maintenant, les studios de développement et éditeurs proposent des versions remasterisées de leurs titres. La licence Life is Strange n'a pas dérogé à la règle puisque Life is Strange: Remastered Collection est arrivé en fin d'année 2021.Grâce à cette version,, en apportant un travail plus conséquent quant aux expressions faciales des personnages, de meilleurs graphismes pour les environnements et une mise en lumière plus convaincante des plans. Si Life is Strange: Remastered Collection n'est pas exempt de problèmes techniques,