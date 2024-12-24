PS Plus Extra & Premium : Les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2025

PlayStation a dévoilé, il y a peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de janvier 2025.

Jeux sortants du PS Plus Extra et PS Plus Premium en janvier 2025

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Dragon Ball FighterZ

Life is Strange: Before the Storm (Complete Season)

Life is Strange (Complete Season)

Just Cause 4: Reloaded

Just Cause 4

Pure Hold'em World Poker Championship

Les abonnements PlayStation Plus

Comme vous le savez probablement déjà, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(aussi dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont choisi l'abonnementouont, ainsi, accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.De ce fait, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans leetet d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissonsAu cours du mois de. Sans plus attendre, voici la liste complète :En souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».