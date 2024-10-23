Lethal Company : Une mise à jour pour les 1 an du jeu d'horreur

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2024 à 15h20
Un an après sa sortie, Lethal Company est toujours très apprécié des joueurs. Une mise à jour arrive pour marquer ce premier anniversaire.
Lethal Company : Une mise à jour pour les 1 an du jeu d'horreur
Lethal Company est sorti le 23 octobre 2023, et a très vite trouvé le succès, avec un pic au mois de novembre, en réunissant 239 369 utilisateurs simultanés. Au fil du temps, le développeur, Zeekerss, a publié plusieurs mises à jour dans le but d'améliorer l'expérience, puisque le titre est disponible en accès anticipé.

Bien évidemment, à l'occasion du premier anniversaire, une mise à jour est également disponible.

Lethal Company fête ses 1 an avec une mise à jour

Sur Steam, le créateur du jeu a publié un petit message pour s'excuser de la taille de cette version 65, qui n'est pas aussi grosse que les joueurs pouvaient l'espérer. Celle-ci vise surtout à remercier les joueurs pour cette première année d'aventure. 

Nous retrouvons par exemple un chapeau d'anniversaire offert à chaque joueur, tandis qu'il y a 8 % de chances de faire face à une infestation de hoarding bug (punaise de lit). Enfin, la fréquence des ventes dans le magasin a été augmentée. La mise à jour se conclut avec une modification importante :
L'achat et la conservation de meubles dans le vaisseau vous rapportent désormais de la « chance », qui est prise en compte dans le montant de l'augmentation du quota lorsque vous le remplissez.
Le développeur remercie la communauté pour le soutien, et s'excuse pour le potentiel manque de contenu. Il est actuellement concentré sur un nouveau projet, Welcome To The Dark Place. Il assure toutefois qu'il n'abandonnera pas Lethal Company, et que de nombreuses autres choses arriveront.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Lethal Company signe son grand retour avec trois nouveaux monstres
Lethal Company 04 avril 2026

Lethal Company signe son grand retour avec trois nouveaux monstres

Près d'un an après sa dernière mise à jour majeure, le jeu d'horreur coopératif Lethal Company déploie sa très attendue version 80. Au programme de ce patch massif développé en solo par Zeekerss : de nouvelles créatures cauchemardesques et une refonte technique préparant le terrain pour l'avenir.
Lethal Company : Une énorme mise à jour déployée, la fin de l'accès anticipé approche enfin
Lethal Company 02 juin 2025

Lethal Company : Une énorme mise à jour déployée, la fin de l'accès anticipé approche enfin

Après plusieurs mois sans nouveautés majeures, Lethal Company, le jeu d'horreur coopératif phénomène de Zeekerss, vient enfin d'accueillir une nouvelle mise à jour significative. Cette dernière apporte son lot d'améliorations notables tout en préparant le terrain pour la sortie définitive du titre, qui approche désormais à grands pas.
Lethal Company revient dans la course, boosté par un jeu concurrent
Lethal Company 09 avril 2025

Lethal Company revient dans la course, boosté par un jeu concurrent

Bonne nouvelle pour les fans du jeu multijoueur à succès Lethal Company : après plusieurs mois sans aucune mise à jour, son créateur, Zeekerss, annonce travailler sur un nouveau patch, inspiré par son expérience récente sur R.E.P.O., un jeu similaire devenu populaire sur Steam.

commentaire (0)