Lethal Company : Une mise à jour pour les 1 an du jeu d'horreur

Un an après sa sortie, Lethal Company est toujours très apprécié des joueurs. Une mise à jour arrive pour marquer ce premier anniversaire.
Lethal Company
est sorti le 23 octobre 2023, et a très vite trouvé le succès, avec un pic au mois de novembre, en réunissant 239 369 utilisateurs simultanés. Au fil du temps, le développeur, Zeekerss, a publié plusieurs mises à jour dans le but d'améliorer l'expérience, puisque le titre est disponible en accès anticipé.
Bien évidemment, à l'occasion du premier anniversaire, une mise à jour est également disponible
.
Lethal Company fête ses 1 an avec une mise à jour
Sur Steam, le créateur du jeu a publié un petit message
pour s'excuser de la taille de cette version 65, qui n'est pas aussi grosse que les joueurs pouvaient l'espérer. Celle-ci vise surtout à remercier les joueurs pour cette première année d'aventure.
Nous retrouvons par exemple un chapeau d'anniversaire offert à chaque joueur, tandis qu'il y a 8 % de chances de faire face à une infestation de hoarding bug (punaise de lit). Enfin, la fréquence des ventes dans le magasin a été augmentée. La mise à jour se conclut avec une modification importante :
L'achat et la conservation de meubles dans le vaisseau vous rapportent désormais de la « chance », qui est prise en compte dans le montant de l'augmentation du quota lorsque vous le remplissez.
Le développeur remercie la communauté pour le soutien, et s'excuse pour le potentiel manque de contenu. Il est actuellement concentré sur un nouveau projet, Welcome To The Dark Place. Il assure toutefois qu'il n'abandonnera pas Lethal Company, et que de nombreuses autres choses arriveront
.
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