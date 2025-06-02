Lethal Company : Une énorme mise à jour déployée, la fin de l'accès anticipé approche enfin

Après plusieurs mois sans nouveautés majeures, Lethal Company, le jeu d'horreur coopératif phénomène de Zeekerss, vient enfin d'accueillir une nouvelle mise à jour significative. Cette dernière apporte son lot d'améliorations notables tout en préparant le terrain pour la sortie définitive du titre, qui approche désormais à grands pas.
Depuis sa sortie en accès anticipé en 2023, Lethal Company
s'est imposé comme une véritable référence, créant presque à lui seul un nouveau sous-genre de jeux d'horreur coopératifs. Grâce à une popularité fulgurante sur Twitch, YouTube et les réseaux sociaux, le titre développé en solitaire par le jeune Zeekerss a marqué les esprits, inspirant au passage de nombreux imitateurs, à l'image de R.E.P.O.
, qui est d'ailleurs très apprécié par son créateur.
Une mise à jour majeure pleine de nouveautés
Cette nouvelle mise à jour marque le retour en force de Lethal Company
avec de nombreux changements attendus par la communauté :
- Refonte totale du radar :
- Ajout d'une caméra faciale permettant de voir les visages des autres joueurs directement depuis le terminal.
- Affichage en sprites 2D améliorant la lisibilité des pièces sur le radar.
- Intégration d'une boussole visible sur le HUD et le terminal.
- Affichage d'un chemin clair vers la sortie depuis la position du joueur actuellement observé.
- Lignes de contour représentant désormais les reliefs extérieurs.
- Nouveau mobilier interactif : réfrigérateur, fauteuil, niche pour chien, micro-ondes, chaise électrique : certains objets permettent de s'asseoir ou même d'y cacher des rebuts !
- Nouvelle créature extérieure : ajout du Giant Sapsucker, un ennemi diurne commun à la zone Vow.
- Refonte du manoir :
- Environ huit nouvelles pièces et couloirs ajoutés.
- Davantage d'objets interactifs, y compris des armoires pouvant apparaître dans les couloirs.
- Réduction de la taille verticale pour une échelle plus réaliste.
- Nouvel algorithme de génération des pièces, offrant une meilleure exploration et des trajets moins linéaires.
- Nouveau journal de Sigurd : « Team Synergy », actuellement disponible dans Artifice. À terme, les journaux de Sigurd apparaîtront comme des rebuts rares.
- Améliorations du Company Cruiser : véhicule renforcé pour mieux encaisser les chocs, redressement automatique amélioré, et accélération légèrement augmentée après un changement de vitesse.
- Divers correctifs mineurs pour une meilleure expérience générale.
Une sortie de l'accès anticipé désormais imminente
Selon Zeekerss, cette mise à jour est la première d'une série qui vise à enrichir progressivement tous les intérieurs du jeu ainsi qu'à introduire de nouvelles créatures
. Le développeur confirme par ailleurs que Lethal Company
quittera bientôt officiellement son statut d'accès anticipé.
C'est la première d'une série de plusieurs mises à jour où je retravaillerai et ajouterai des pièces à chaque intérieur, ainsi que de nouvelles créatures, jusqu'à la mise à jour finale qui sortira le jeu de l'accès anticipé.
Une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui suivent le projet depuis ses débuts, signe que le jeu se rapproche enfin de sa version finale.
En parallèle, Zeekerss rappelle qu'il continue de travailler sur un tout nouveau jeu, totalement gratuit, qui sortira également cette année sur Steam. Son implication constante et sa proximité avec la communauté font de lui un développeur particulièrement apprécié. Il ne reste donc plus qu'à profiter de cette mise à jour riche en contenu et à patienter jusqu'à l'annonce officielle de la date de sortie de la version finale de Lethal Company.
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