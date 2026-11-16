Pour fêter le 15ème anniversaire du jeu Les Sims FreePlay avec la communauté, le studio Firemonkeys d'EA a prévu plusieurs événements et cadeaux gratuits.

C'est en 2011 que les joueurs et les joueuses, fans de la franchise ou non, ont pu découvrir pour la première fois Les Sims FreePlay, développé par le studio Firemonkeys. En cette année 2026, le titre souffle sa quinzième bougie. Ainsi, pour l'occasion, les développeurs du jeu Les Sims FreePlay ont prévu des événements, des récompenses et des cadeaux gratuits afin de célébrer cet anniversaire avec la communauté.

Les célébrations du 15ème anniversaire des Sims FreePlay dévoilées

Comme annoncé par EA et le studio Firemonkeys, c'est à partir du 24 novembre 2026 que les célébrations du 15ème anniversaire des Sims FreePlay débuteront. Dès lors, différents événements, avec diverses récompenses, mais aussi des cadeaux gratuits seront proposés, et ce, selon un calendrier bien précis. Mais, sans plus tarder, voici ce qui attend les joueurs et les joueuses des Sims FreePlay à l'occasion du 15ème anniversaire du titre :

Du 24 novembre au 8 décembre → 14 jours de cadeaux gratuits. En se connectant quotidiennement au jeu, les joueurs pourront récupérer un cadeau tous les jours.

→ 14 jours de cadeaux gratuits. Du 24 novembre au 5 décembre → Stay for the Party - Île de l'influence. Ce sera l'occasion de remporter des objets emblématiques, qui retracent des moments marquants de l'histoire du jeu.

→ Stay for the Party - Île de l'influence. Du 25 novembre au 8 décembre → FreePlay Replay - Événement défi de fabrication. Il s'agit d'un événement durant lequel les joueurs doivent réaliser une série d'actions afin de débloquer la récompense ultime : « une somptueuse propriété conçue sur mesure, surmontée d'une majestueuse fontaine Plumbob fonctionnelle, installée sur la pelouse à l'avant de la maison ».

→ FreePlay Replay - Événement défi de fabrication. Le 15 décembre → Le cadeau du 15e anniversaire. Un cadeau sera offert à tous les joueurs et les joueuses. Celui-ci pourra être récupéré dans la boîte de réception (jusqu'au 20 décembre).

→ Le cadeau du 15e anniversaire.

Quelques statistiques partagées pour l'anniversaire des Sims FreePlay

À l'occasion de ce nouvel anniversaire, EA et Firemonkeys se sont plongés dans l'historique des Sims FreePlay et ont partagé plusieurs statistiques. Ainsi, plus de 140 millions de bagues de fiançailles ont été données sur le titre, plus de 8 millions de terrains résidentiels personnalisés ont été soumis par les joueurs via le programme Architect Homes, tandis que près d'un demi-milliard de SimTows uniques ont été construits.

Les Sims FreePlay a également fait beaucoup de chemin depuis son lancement en 2011, étant donné que son monde peut désormais accueillir jusqu'à « 53 Sims, avec cinq régions distinctes » et que le jeu propose dorénavant « un catalogue impressionnant de plus de 37 000 objets uniques publiés pour le mode Construction et Créer un Sim ».

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Rendez-vous à la fin de ce mois de novembre 2026 pour le début des célébrations à l'occasion du 15ème anniversaire des Sims FreePlay. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur appareils mobiles (iOS/Android).