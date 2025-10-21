Les Sims Mobile va définitivement fermer ses portes après 7 ans d'existence

C'est un triste jour pour les joueurs et les joueuses des Sims Mobile. Electronic Arts vient d'annoncer que les serveurs du jeu allaient être coupés et il reste peu de temps pour profiter de l'aventure mobile de vos personnages.
Lancé le 6 mars 2018, Les Sims Mobile
permettait à tous les passionnés de simulation de vie de jouer dans leur poche au titre vedette d'Electronic Arts. Le jeu offrait d'ailleurs une expérience de jeu assez proche des Sims 4
, avec la possibilité de créer ses personnages, d'aménager leur foyer, de raconter des histoires et même d'interagir avec d'autres joueurs. Cependant, le monde enchanté aux losanges verts flottants va bientôt disparaitre pour toujours.
Un ultime « Dag Dag » pour les Sims Mobile prévu dans quelques semaines
Dans un billet de blog partagé sur le site officiel du jeu
, Electronic Arts annonce officiellement la fermeture définitive des serveurs des Sims Mobile. D'ailleurs, depuis le 21 octobre 2025, il n'est plus possible de télécharger le titre sur l'App Store ou le Play Store. Cette première étape marque la fin progressive du jeu, dont la fermeture définitive est prévue pour le 20 janvier 2026.
Il vous reste donc 3 mois pour profiter du jeu sur mobile avant de dire adieu à vos Sims sur smartphones et tablettes.
La fermeture des Sims Mobile n'est pas une nouvelle surprenante pour celles et ceux qui surveillent l'actualité d'Electronic Arts. En effet, plusieurs moutures mobiles développées par EA ont déjà connu le même sort. Cependant, Les Sims Mobile était un succès avec près de 50 millions d'utilisateurs et plus de 20 millions de dollars de revenus générés en septembre 2025.
Néanmoins, la licence n'a pas échappé à son funeste destin.
Quelques belles surprises pour profiter au mieux de ces derniers mois de jeu
Le 20 octobre 2025, Les Sims Mobile a donc reçu son ultime mise à jour. Depuis son déploiement, les joueurs ne peuvent plus acheter de packs ni dépenser d'argent réel. Cependant, la mise à jour s'accompagne de trois cadeaux.
Dans un premier temps, les joueurs disposent désormais d'une énergie illimitée
. Ensuite, à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 17 janvier 2025, de nombreux événements temporaires vont se succéder en jeu
. Enfin, le 6 janvier 2026, la totalité du contenu en jeu sera accessible à l'ensemble des joueurs
. Vous pourrez donc créer tout ce que vous souhaitez sans restrictions jusqu'à la fermeture du jeu.
Attention : la FAQ du jeu précise qu'aucun remboursement ne sera effectué s'il vous reste de la monnaie premium non utilisée lors de la fermeture des serveurs. Profitez donc des dernières semaines de vie des Sims Mobile pour réaliser des objectifs manquants et profiter des festivités de fin d'année avec vos héros.
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