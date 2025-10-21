Les Sims Mobile va définitivement fermer ses portes après 7 ans d'existence



le 21 octobre 2025 à 11h30 Publié par Justine Manchuelle le 21 octobre 2025 à 11h30

C'est un triste jour pour les joueurs et les joueuses des Sims Mobile. Electronic Arts vient d'annoncer que les serveurs du jeu allaient être coupés et il reste peu de temps pour profiter de l'aventure mobile de vos personnages.