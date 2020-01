Legends of Runeterra : Une bêta ouverte annoncée, toutes les informations

Annoncé depuis plusieurs semaines, l'avenir de Legends of Runeterra commence peu à peu à s’éclaircir, puisqu'une bêta ouverte aura lieu à la fin du mois de janvier. De plus amples informations ont été communiquées par Riot, que vous pouvez retrouver dans notre article.

souhaite se développer et étendre l'univers de League of Legends , et cela passe par la publication de nouveaux jeux, dont fait partie. Ce dimanche 12 janvier, dans la soirée, le studio a indiqué qu'une bêta ouverte allait être lancée dans peu de temps, et a détaillé son contenu tout en donnant de nouvelles précisions sur le jeu de cartes, qui aura pour but de concurrencer HearthStone. Disponible en free-to-play, le studio a bien précisé que les microtransaction n'ont qu'un but esthétique, que toutes les cartes seront accessibles par tous, écartant donc le fait queest un pay-to-win.Lacommencera le 24 janvier à 20h pour tous les joueurs, mais celles et ceux s'étant préinscrits avant le 20 janvier 8h59 sur PC surauront le droit à 24 heures d'accès anticipé (23 janvier 20h).Ladébutera avec la saison 0, et l'objectif des joueurs sera d'atteindre le rang Master.souhaite que la communauté crée elle-même la méta du jeu, c'est pourquoi les retours seront très attendus afin d'ajuster en fonction des commentaires. Comparativement à la bêta fermée ayant eu lieu il y a quelques semaines, les parties classées seront donc intégrées, mais les comptes qui y ont participé ont été réinitialisés (les progrès entre cette période et la sortie finale deseront sauvegardés). De plus, le panneau social, la fonctionnalité « défier ses amis » et 6 plateaux et gardiens seront ajoutés. Finalement, tous les participants de cetterecevront en bonus un Gardien Poro Lunaire lorsque la version finale sera lancée.Aucuneexacte n'a pour le moment été partagée, mais nous pouvons, d'ores et déjà, vous dire quea pour ambition de lancer en version finaleavant la fin de l'été 2020, sur PC et mobiles (iOS et Android).Pour conclure, sachez que Riot a également précisé que diverses extensions seront publiées « l'année prochaine » dans le but d'explorer de nouvelles régions, mais aussi d'ajouter de nouvelles mécaniques et de nouveaux champions. De plus amples informations seront partagées en temps voulu et nous ne manquerons pas de vous les communiquer.