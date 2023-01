Legends of Runeterra : Riot Games partage ses projets pour 2023

Une année 2023 chargée en nouveautés pour Legends of Runeterra

On vous dit tout sur les projets à venir, le rythme des prochaines sorties et les façons dont VOUS pouvez changer Legends of Runeterra en 2023 ! pic.twitter.com/XISlAvfHp4 — Legends of Runeterra FR (@RuneterraFR) January 30, 2023

Ce qui arrive bientôt

Rotation

Plus de champions exclusifs à Legends of Runeterra

De nouveaux objets et champions pour le mode La voie des champions

L'équilibrage des reliques pour le mode La voie des champions

Une nouvelle structure compétitive

Des récompenses pour le mode JcJ prestige

De nouveaux formats (dont un nouveau format « Classique »)

Ce sur quoi les équipes travaillent actuellement

Les mises à jour et les patchs suivants

Des moyens d'afficher les exploits des joueurs

Des opportunités d'obtenir du contenu mythique et d'autres offres

Des aventures mensuelles pour le mode La voie des champions

Les idées actuellement en réflexion

La possibilité de jouer avec ses amis du monde entier

De nouveaux modes limités et expériences en avant-première

Des tournois de joueurs

Sorti il y a maintenant trois ans,continue de bénéficier de mises à jour régulières et d'ajouts de nouvelles fonctionnalités qui permettent de rendre le jeu toujours plus dynamique et attractif. Afin de conserver une totale transparence avec les joueurs, les développeurs ont choisi de présenter le calendrier des mises à jour pour 2023.Pour que ce soit plus clair et que tout le monde puisse s'y retrouver, les changements pour l'année ont été classés dans trois colonnes différentes. La première concerne tout, la seconde est liée àet la troisième n'est qu'unNotez que les personnes qui participeront à la version bêta du nouveau mode compétitif obtiendront desEn ce qui concerne les mises à jour, sachez que. Celles-ci seront désormaiset les joueurs auront donc droit à du nouveau contenu tous les mois sans exception. Attendez-vous notamment àLes extensions apporteront de. Parmi les personnages, certains sont déjà bien connus puisqu'ils appartiennent déjà à l'univers de League of Legends , mais d'autres seront exclusifs à. Avec les extensions arriveront également deLes patchs d'équilibrage, comme leur nom l'indique, permettront aux développeurs dequi auront été relevés par la communauté. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Reddit du jeu.Enfin, les ensembles de cartes sont desqui feront leur apparition à chaque cycle afin de rafraîchir la méta. En plus des cartes, cette mise à jour apportera aussi un patch de rééquilibrage.Comme les développeurs l'ont indiqué, ils ne peuvent encore rien promettre quant à la sortie de ce contenu, mais ces idées s'inspirent des retours de la communauté et semblent assez pertinentes et intéressantes.Si vous avez d'autres idées pour améliorer le jeu, rendez-vous une nouvelle fois sur le Reddit dédié pour les proposer. Peut-être feront-elles partie d'une future mise à jour ?