Left 4 Dead : Le prototype fuite en vidéo

De nombreux jeux vidéo ont vu le jour alors qu'ils n'étaient, au départ, que de simples mods. DayZ PUBG ou encore Killing Floor étaient tous des mods de jeu avant d'être autonomes, et de connaitre un certain succès. Counter-Strike, licence qui était elle-même un mod d'Half-Life, a également engendré une autre série de jeux vidéo, à savoir. Et le prototype s'est retrouvé, sans réelle explication, sur YouTube.Depuis quelques jours, il est possible de visionner, qui n'avait été vue que par quelques rares chanceux jusqu'à maintenant. Initialement, le mod, nommé Terror-Strike, était développé pour CS: Source, et transformait les anti-terroristes en bots qui courraient vers vous, armés d'un couteau. L'idée, séduisante, a été poussée en augmentant le nombre de bots ennemis à 30, pour plus de challenge.Une fois CS: Source sorti, Turtle Rock, à la tête du projet, a expérimenté de nouvelles choses, notamment en mettant d'un côté un petit groupe de personnes face à une horde de l'autre côté, pour des affrontements dynamiques.D'ailleurs, sachez que vous pouvez télécharger ce mod, Zombie City, lequel rend jouable ce prototype sur Counter-Strike: Source, en vous rendant sur la page GameBanana . En voyant ce travail, sur les mods de CS et le premier L4D, Valve avait racheté le studio Turtle Rock, avant de retrouver son indépendance quelques années plus tard. Nous avons ensuite eu le droit à Back 4 Blood , une suite spirituelle, qui n'a, hélas, pas obtenu le succès attendu.