PS Plus : Les jeux gratuits de novembre 2020

Jeux PS + novembre 2020

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre (PS4)

Hollow Knight : Édition Cœur-du-Vide (PS4)

Bugsnax (PS5)

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, trois nouveaux jeux seront proposés gratuitement, deux sur PS4 et un sur PS5.Jeu d'action et aventure directement inspiré par l'univers du Seigneur des Anneaux, qui se déroule entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Vous aurez l'occasion de découvrir le monde imaginé par l'écrivain JRR Tolkien, avec comme objectif de vaincre Sauron. Il s'agit du dernier jeu en date tiré de l'univers de Tolkien (2017), qui sera bientôt succédé par The Lord of the Rings : Gollum Hollow Knight est un jeu indépendant de type metroidvania. En tant que chevalier, vous allez devoir découvrir les secrets du royaume d'Hallownest et détruire l'entité qui y a été enfermée. Hollow Knight, qui est sorti en 2018, a la particularité de n'avoir été développé que par trois personnes.Ces deux jeux seront disponibles du 3 au 30 novembre.Bugsnax arrivera donc dès son lancement dans l'offre PS Plus, uniquement sur PS5. Vous y incarnez un journaliste, qui doit partir à la découverte de l'île de Snaktooth. 100 créatures seront à capturer, tout en devant retrouver la trace des habitants, les Bugsnax. Le jeu sera disponible jusqu'au 4 janvier 2021.