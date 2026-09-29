Le prochain jeu de Rockstar après GTA 6 aurait fuité et ce n'est pas Red Dead Redemption 3

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 septembre 2026 à 12h10
Alors que Grand Theft Auto 6 approche à grands pas, les rumeurs s'intensifient (déjà) autour du prochain projet de Rockstar Games. Contre toute attente, le studio mettrait Red Dead Redemption 3 de côté pour ressusciter une licence culte des années 2010 avec une enquête sur le tueur du Zodiaque.
Le prochain jeu de Rockstar après GTA 6 aurait fuité et ce n'est pas Red Dead Redemption 3

L'industrie du jeu vidéo a les yeux rivés sur la sortie prochaine du sixième opus de Grand Theft Auto. Toutefois, une question brûlante commence déjà à émerger dans les coulisses, tout naturellement. Quelle sera la prochaine étape pour Rockstar Games une fois ce mastodonte sorti ? Si beaucoup espéraient un retour immédiat dans l'Ouest américain, il semblerait que le studio ait d'autres plans en tête pour l'après Grand Theft Auto VI.

Un retour inattendu aux enquêtes policières

Selon un informateur réputé, dont les propos initiaux remontent à une série de fuites apparues en 2023 sur les forums dédiés à GTA, le prochain jeu sur la liste de Rockstar ne serait autre qu'une suite à L.A Noire. Ce choix surprendrait une partie de la communauté qui misait naturellement sur Red Dead Redemption 3. Ce nouvel opus délaisserait le Los Angeles des années 1940 pour poser ses valises à San Francisco. Le joueur y incarnerait un détective sur les traces du célèbre tueur du Zodiaque, promettant une ambiance particulièrement sombre et mature.

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L'informateur à l'origine de ces révélations bénéficie d'une solide crédibilité. Il avait en effet divulgué avec précision plusieurs mécaniques de GTA 6 bien avant leur confirmation. Il avait notamment détaillé la dynamique relationnelle entre les personnages de Jason et Lucia, précisant que les joueurs pourraient influencer la nature romantique de leur lien à travers leurs choix. Cette justesse dans les prédictions donne un poids considérable aux rumeurs concernant le retour de la franchise policière.

Une attente qui s'annonce interminable

Si l'idée de traquer l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire a de quoi séduire, il faudra s'armer de patience. La source évoque une fenêtre de sortie fixée au minimum à 2030, avec l'ambition d'établir de nouveaux standards visuels dans l'industrie. Une date qui semble même optimiste compte tenu du calendrier du studio.

Le suivi et le développement du mode en ligne du prochain Grand Theft Auto monopoliseront la grande majorité des ressources de Rockstar au moins jusqu'en 2028 ou 2029, laissant peu de place pour le développement actif d'un autre titre majeur en parallèle.

La position officielle de l'éditeur

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Du côté de Take-Two Interactive, la maison mère du studio de développement, la porte n'a jamais été officiellement fermée. Lors d'un événement au printemps dernier, le président directeur général Strauss Zelnick a d'ailleurs abordé le sujet du catalogue historique de l'entreprise.

Il n'y a rien à annoncer sur L.A. Noire spécifiquement, et s'il y en avait, ce serait Rockstar qui l'annoncerait, pas moi. Mais en tout cas, en ce qui concerne nos propriétés intellectuelles historiques, les équipes regardent toujours ce que nous avons et nous y réfléchissons en permanence.

Quinze ans après la sortie du premier jeu, qui nous plongeait dans les méandres de la corruption policière et du trafic de drogue, le potentiel pour une nouvelle enquête reste intact. Ce projet ambitieux et charmant avait marqué son époque, et son retour pourrait bien redéfinir une nouvelle fois les codes du jeu d'investigation. Il ne reste plus qu'à observer comment les plans du studio évolueront dans les années à venir. Mais une chose est sûre, Rockstar est actuellement focalisé sur la sortie de GTA 6, prévue le 19 novembre.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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