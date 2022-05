L'Académie de Combat 2022 : Test du jeu de plateau Pokémon

Caractéristiques

Date de sortie : 30 mars 2022

30 mars 2022 Nombre de joueurs : 2

2 Temps de jeu moyen : 30 minutes

30 minutes Âge minimum : 6 ans

Un jeu de cartes historique

Contenu de la boîte

Un plateau de jeu

Trois decks dont deux débutants et un expert

Trois livrets d'apprentissage

Des jetons de dégâts

Une pièce pour le pile ou face

Trois decks pour bien commencer

Deck Pikachu (base)

Deck Pyrobut (base)

Deck Evoli (avancé)

Intérêt principal du jeu

La sérievoit le jour en. Poussée par le succès de l'époque, la première idée proposée comme dérivé officiel de celle-ci est le système de jeu de cartes. Bien que l'idée ne soit pas innovante puisque les JDC (jeu de cartes) existent déjà depuis un moment avec, par exemple, le non moins célèbreen 1993, il n'en reste pas moins divertissant. Fort d'un engouement qui ne réduit pas avec le temps, la franchise Pokémon continue de se diversifier à l'aide de jeux vidéo ou d'extensions de la série permettant ainsi une évolution parallèle du jeu de cartes.Si l'époque prête légèrement moins d'intérêt à ce style de jeu,n'en reste pas moins populaire et l'idée d'intégrer et développer une plus grande communauté au sein des JDC est un point intéressant à traiter pour enhardir la franchise. C'est ainsi qu'est apparu en 2020, la première version de Pokémon Académie de Combat qui, se montrant avec les decks, avait pour ambition de populariser le genre tout en gardant un aspect éducatif.Tout d'abord, nous tenons à rappeler le prix d'appel du jeu de plateau qui se résume à seulement 35 €. Il suffit de s'intéresser aux prix actuels des decks de bases de la franchise pour comprendre que ces derniers sont les bienvenus pour débuter sans se ruiner. Idéal pour les petits comme les grands, c'est un produit d'appel qui saura rapidement plaire à celles et ceux qui souhaitent apprendre le jeu sans craindre la pénurie et les contraintes actuelles.La boîte contient :Vous êtes ainsi fin prêts pour votre initiation. Nous regretterons toutefois qu'il n'y ait que deux decks d'initiation ce qui peut légèrement bloquer la rejouabilité. Néanmoins, en comparaison de la première version du jeu, nous voyons l'apparition des Pokémon de type « V » ainsi que les nouvelles règles applicables à ces dernières.Les decks présents danssont adaptés à un apprentissage progressif. De ce fait, ils restent simples tout en proposant une certaine variété de catégories de cartes. Les deux decks de démarrage sont le. Dans la première édition de Pokémon Académie, nous avions les cartes GX. Pour notre cas, nouvelle édition équivaut à nouveaux objectifs de compréhension. Les decks s'adaptent donc aux nouveautés du JCC pour continuer au mieux l'apprentissage. Pour ce qu'il en est, rien ne change vraiment. Les cartes V ont plus de vie et des attaques bien plus puissantes que la normale.Avec le deck, il s'agit des premiers paquets de jeu que vous toucherez. Accompagné du livret du même nom, vous suivez pas à pas l'évolution du jeu et des actions adverses. C'est un point intéressant puisque les cartes sont numérotées pour pouvoir reclasser le deck plus facilement et reprendre depuis le début.pour un deck composé deet dresseurs.Avec le, il s'agit des premiers paquets de jeu que vous toucherez. Accompagné du livret du même nom, vous suivez pas à pas l'évolution du jeu et des actions adverses. Comme pour le, les cartes sont numérotées pour suivre l'évolution d'un début de partie face au deck adverse (le Pikachu dans notre cas). La carte phare estpour un deck composé de cartes feu et dresseurs. Petit bémol, Pyrobut étant une évolution, nous aurions aimé pouvoir le faire évoluer plutôt que de l'avoir directement en carte de base. Dans la première édition, Dracaufeu GX venait après Salamèche et Reptincel pour faire corps avec l'univers. Ici, pouvoir utiliser Pyrobut directement reste sympa, mais inhabituel.Lorsque vous avez assimilé les bases et fait quelques matchs à l'aide des, il est temps d'en apprendre un peu plus avec celuimené par. La conception de ce dernier est relativement identique à celle des deux premiers si ce n'est l'ajout de Pokémon et attaques disposant d'effets spéciaux. Les points de vie ainsi que les dégâts ne sont donc plus la seule source d'intérêt et vous devrez ainsi réfléchir plus en détail à vos actions. Bien qu'il soit possible de confronter les decks entre eux, nous regrettons de ne pas trouver un deuxième avancé pour permettre à deux joueurs de tester simultanément. Toutefois, en comparaison à la première version de l'Académie de Combat, nous constatons que les decks de bases disposent, cette fois-ci, de quelques subtilités venant s'intégrer aux dégâts initiaux des Pokémon, telles que la recherche de carte ou simplement de piocher.Nous rentrons enfin dans le vif du sujet avec la raison d'une arrivée sur plateau du. Tout d'abord, le plateau en lui-même est très détaillé ainsi que qualitatif pour permettre d'en apprendre déjà plus au premier coup d’œil. Les phases de tours ainsi que la disposition des cartes y sont notées pour permettre d'apprendre encore plus facilement. À terme et pour une utilisation plus poussée des decks de jeu Pokémon, le plateau de jeu peut devenir obsolète bien que très complet. Il sera donc voué à disparaître lorsque vous maîtriserez la grande majorité des parties.Les manuels présents avec les decks permettent une prise en main à la fois rapide et innée. L'avantage de jouer avec des cartes numérotées est de pouvoir suivre pas à pas l'évolution du jeu qui est représentée à la perfection au sein des livrets. Bien sûr, par la suite il vous faudra finir d'apprendre et découvrir par vous-même. Cependant l'approche proposée parest très sympathique et pourrait servir d'exemple à de nombreux autres titres du genre.Vous l'aurez donc compris, ce nouveau jeu de plateau Pokémon permet de dépasser votre peur de jouer sans connaitre les règles et ainsi rendre ce jeu historique bien plus accessible. C'est un atout pour la franchise qui ne cesse de se développer en gardant son jeu de cartes à jour et en relation directe aux évolutions des jeux vidéo et séries associés. Apprenez ainsi à utiliser vos Pokémon, les soigner, gérer votre deck ainsi que les évolutions, le terrain et entrez au sein d'une