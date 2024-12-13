KYORA, un nouveau jeu de survie inspiré de Terraria, se dévoile aux Game Awards

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 décembre 2024 à 15h32
Proposant une aventure en side-scrolling horizontal, KYORA propose une expérience multijoueur mettant l'accent sur la survie assez similaire à celle d'un autre indépendant bien connu.
KYORA, un nouveau jeu de survie inspiré de Terraria, se dévoile aux Game Awards
Entre deux remises de prix, les Game Awards sont l'occasion de présenter les titres à venir au travers de bandes-annonces. Lors de l'édition 2024 de l'événement, plusieurs jeux ont ainsi eu droit à leur « World Premiere », leur toute première présentation au public. Mais l'un d'entre eux a piqué la curiosité des amateurs de jeu de survie et de bac à sable. 

Celle-ci figure parmi les premières annonces de la soirée et elle propose de survivre dans un monde pixelisé où il faudra miner pour se frayer un chemin. Le titre en question s'appelle KYORA, il est développé par Pugstorm (studio derrière le jeu Core Keeper) et il n'est pas sans rappeler Terraria sur certains points. 

Survivez, récoltez et fabriquez dans le monde de KYORA

Tout comme Terraria, KYORA possède un gameplay en side-scrolling horizontal et des graphismes en 2D très détaillés. Les deux titres sont des jeux de survie où l'exploration tient un rôle important. Mais dans KYORA, la création et la coopération sont au centre du gameplay. En effet, jusqu'à 8 joueurs peuvent prendre part simultanément à une même partie. Ensemble, ils sont invités à jouer avec chaque pixel afin de transformer la réalité. 

Miniature vidéo

Le monde de KYORA est en ruines au début de votre aventure. Vous devrez donc creuser et explorer les profondeurs de la terre en vue d'obtenir des ressources et des matériaux magiques. Avec ces éléments, vous pourrez créer des baguettes qui altèrent la matière, construire des bâtiments, mais aussi vous fabriquer des armures afin de terrasser de puissants ennemis. De la même manière que Minecraft, l'environnement de KYORA est divisé en biomes possédant des caractéristiques et des matériaux uniques. À vous de les exploiter au mieux pour survivre et redonner au monde sa grandeur passée.

Pour l'heure, KYORA sera proposé uniquement sur PC et sa date de sortie n'a pas encore été dévoilée. Dès que de plus amples informations auront été révélées, nous vous tiendrons informés afin de préparer au mieux votre épopée dans cet univers pixelisé.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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