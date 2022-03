Kirby et le monde oublié s'offre une démo sur Nintendo Switch

Nintendo Switch

Édition Standard → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si, au moment où nous écrivons ces lignes, la sortie officielle de Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch n'est plus qu'une histoire de quelques semaines,. Le prochain opus Kirby doit arriver le 25 de ce mois-ci, dans nos contrées vertes. Or, toutes les joueuses et tous les joueurs possédant la dernière console portable de Nintendo peuvent d'ores et déjà s'essayer au jeu.Ainsi, grâce à cette démo,. Il s'agit d'un talent permettant à Kirby d'avaler des objets du monde réel et ainsi réaliser des transformations plus ou moins puissantes, l'aidant à passer certains obstacles et à résoudre des casse-têtes divers. Par ailleurs,Finalement, cette démo offre également la possibilité d'affronter le premier boss.Pour rappel, Kirby et le monde oublié est un jeu proposant des défis de type plateforme. Cet opus propose une aventure à travers un monde aussi mystérieux qu'haut en couleur, et peuplé de Waddle Dees. Notons qu'il sera possible de parcourir le jeu en compagnie d'un autre joueur. Il sera ainsi aux commandes de Bandana Waddle Dee.Vous pouvez d'ores et déjà précommander kirby et le monde oublié, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :