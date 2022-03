Kirby et le monde oublié : Quelle est sa durée de vie ?

Quelle est la durée de vie de Kirby et le monde oublié ?

Histoire principale → Entre 8h et 9h.

→ Entre 8h et 9h. Histoire principale et plus → Environ une douzaine d'heures.

→ Environ une douzaine d'heures. Terminer le jeu → Entre 15 et 20 heures.

Nintendo Switch

Ça y est, Kirby et le monde oublié est disponible sur Nintendo Switch. Jeu de plateformes 3D développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo, sorti à la fin du mois de mars 2022, le soft propose une grande diversité d'activités, en plus de sa campagne principale. Ainsi, vous pourriez vous demanderChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Notez que Kirby et le monde oublié dispose de plusieurs mondes, composés de biomes aussi différents les uns des autres. D'ailleurs, chaque niveau propose des missions cachées et des collectibles à aller chercher (Waddle-Dees).Ci-dessous, vous pouvez retrouver, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et end-game, terminer totalement le jeu). Notez également que ce nombre d'heures peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque recoin des niveaux ou, à l'inverse, ne vous intéresser qu'à l'histoire principale.Ainsi, vous en conviendrez certainement, la durée de vie de Kirby et le monde oublié est relativement correcte et le soft devrait vous occuper un petit moment.Si vous n'êtes pas encore convaincu par l'achat ou non de Kirby et le monde oublié, vous pouvez découvrir nos premières impressions ainsi que quelques heures de gameplay, via notre article dédié . Sachez que vous pouvez vous procurer Kirby et le monde oublié, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :