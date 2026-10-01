Kena: Scars of Kosmora repousse sa sortie et en dit plus sur son histoire

Ember Lab a, récemment, apporté de plus amples informations concernant Kena: Scars of Kosmora, tout en annonçant une sortie pour 2027.

Révélé pour la toute première fois lors du State of Play de février 2026, Kena: Scars of Kosmora n'avait pas refait parler de lui. Il y a très peu de temps, le studio de développement Ember Lab a brisé son silence en partageant de nouveaux détails sur Kena: Scars of Kosmora, dont le lancement se fera en 2027.

Kena: Scars of Kosmora reporte sa sortie

C'est via un récent article sur le site PlayStation Blog qu'Ember Lab a annoncé la nouvelle : Kena: Scars of Kosmora n'arrivera finalement pas en cette année 2026, mais plutôt en 2027. Une annonce qui n'est, en réalité, pas si étonnante car le titre n'avait pas donné de ses nouvelles, jusqu'à présent. Évidemment, les développeurs ont apporté des explications à propos de ce report et indiquent avoir besoin « d'un peu plus de temps » :

Cependant, nous souhaitons également vous proposer un jeu de qualité qui surpassera le premier opus de 2021, Bridge of Spirits, et ce à une échelle bien plus importante. Pour y parvenir, nous avons juste besoin d'un peu plus de temps. Repousser la sortie du jeu à 2027 nous permettra de développer et de peaufiner l'expérience de jeu que nous souhaitons vous proposer.

Soulignons que le titre est prévu sur PS5 (sortie physique et numérique) et PC (seulement numérique). Pour autant, Ember Lab ne s'est pas contenté d'annoncer qu'un report, mais a également partagé des détails au sujet de l'histoire de Kena: Scars of Kosmora.

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Kena: Scars of Kosmora révèle son histoire

Contrairement à son aîné, Kena: Scars of Kosmora adoptera une structure plus linéaire, qui est « centrée sur les personnages, mais avec une portée plus étendue et plus approfondie que dans Bridge of Spirits ». Ainsi, dans cette suite, les joueurs et les joueuses retrouveront Kena, qui s'est formée pour devenir une guide des esprits, « à la fois guerrière et guérisseuse spirituelle ». Toutefois, la protagoniste a encore du mal à saisir son rôle auprès des vivants. C'est ainsi, en compagnie de son ami d'enfance, Orfio, que Kena se rend sur l'île de Kosmora, tout en « espérant en apprendre davantage sur son passé... et son avenir de guide des esprits ».

Pour explorer l'île de Kosmora, tout en en découvrant plus sur les multiples cultures vivantes, l'héroïne pourra compter sur l'aide d'un esprit canin cristallin. Faisant office de monture, cet esprit aidera Kena à résoudre des énigmes alchimiques, mais aussi à combattre les différents ennemis qui se dresseront sur leur chemin.

Kena: Scars of Kosmora sortira sur PS5 et PC en 2027.



Voici de nouveaux détails sur le périple de Kena, l'île de Kosmora, les temples des Guides des esprits et son compagnon canin cristallin : https://t.co/WDaeX0Z6Jp pic.twitter.com/8ZwZyfXzfV — PlayStation France (@PlayStationFR) October 1, 2026

Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir les nouvelles aventures de Kena narrées dans Kena: Scars of Kosmora.