Kena: Scars of Kosmora, la suite de Kena: Bridge of Spirits, annoncé avec un trailer envoûtant

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2026 à 09h33
Ember Lab a, très récemment, dévoilé Kena: Scars of Kosmora, avec un premier trailer des plus charmants.
Kena: Scars of Kosmora, la suite de Kena: Bridge of Spirits, annoncé avec un trailer envoûtant
En 2021, les joueurs et les joueuses découvraient Kena: Bridge of Spirits. Beaucoup d'entre eux sont, alors, tombés sous le charme de la production vidéoludique d'Ember Lab et espéraient, ainsi, qu'une suite allait voir le jour. Ce souhait est sur le point de se réaliser : Ember Lab a annoncé Kena: Scars of Kosmora, une suite de Kena: Bridge of Spirits avec davantage d'ambition et des nouveautés.

Kena: Scars of Kosmora annoncé à la surprise générale

kena-scars-of-kosmora-kena
C'est lors du State of Play du 12 février 2026, qui a eu lieu en fin de soirée, qu'Ember Lab a fait l'annonce tant attendue : Kena: Bridge of Spirits a le droit à une suite, soit Kena: Scars of Kosmora. Le studio de développement en a profité pour préciser que Kena: Scars of Kosmora doit arriver au cours de cette année 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5 et PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Toutefois, à l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.

Un premier trailer épique pour Kena: Scars of Kosmora

kena-scars-of-kosmora-creature
Cette annonce fut, bien évidemment, accompagnée d'un premier trailer pour Kena: Scars of Kosmora. Dans cette suite, Kena, la protagoniste, est une guide spirituelle avec une certaine renommée. L'aventure proposée prendra place sur l'île de Kosmora, alors que Kena cherche « des réponses à la souffrance qu'elle endure depuis toujours », pouvons-nous lire dans un article sur PlayStation Blog.
Sur Kosmora, Kena est confrontée à un esprit puissant qui brise son bâton. Le bâton d'un guide spirituel est son identité, son outil pour aider les esprits et communiquer avec eux. Le bâton de Kena la maintenant également en vie. Pour survivre, Kena doit accepter la forme oubliée de guidage spirituel de Kosmora, qui utilise l'alchimie pour manipuler le pouvoir des éléments.
Diverses nouveautés seront au programme de cette suite. Les développeurs ont notamment mentionné les esprits élémentaires compagnons ou encore un nouveau gameplay élémentaire. La première bande-annonce de Kena: Scars of Kosmora laisse entrevoir une suite ambitieuse, qui donne déjà très envie.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Kena: Scars of Kosmora doit arriver en 2026 sur PC et PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

En attendant la sortie de Kena: Scars of Kosmora, le premier opus débarque sur un nouveau support
Kena: Scars of Kosmora 20 mars 2026

En attendant la sortie de Kena: Scars of Kosmora, le premier opus débarque sur un nouveau support

Kena: Scars of Kosmora sera disponible dans le courant de l'année 2026. Afin de réviser vos classiques ou de découvrir cet univers enchanteur avant son lancement, sachez que la première aventure de Kena sera bientôt jouable sur une nouvelle console.

commentaire (0)