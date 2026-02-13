Kena: Scars of Kosmora, la suite de Kena: Bridge of Spirits, annoncé avec un trailer envoûtant

Ember Lab a, très récemment, dévoilé Kena: Scars of Kosmora, avec un premier trailer des plus charmants.

Kena: Scars of Kosmora annoncé à la surprise générale

Un premier trailer épique pour Kena: Scars of Kosmora

Sur Kosmora, Kena est confrontée à un esprit puissant qui brise son bâton. Le bâton d'un guide spirituel est son identité, son outil pour aider les esprits et communiquer avec eux. Le bâton de Kena la maintenant également en vie. Pour survivre, Kena doit accepter la forme oubliée de guidage spirituel de Kosmora, qui utilise l'alchimie pour manipuler le pouvoir des éléments.

En 2021, les joueurs et les joueuses découvraient Kena: Bridge of Spirits. Beaucoup d'entre eux sont, alors, tombés sous le charme de la production vidéoludique d'Ember Lab et espéraient, ainsi, qu'une suite allait voir le jour. Ce souhait est sur le point de se réaliser :C'est lors du State of Play du 12 février 2026, qui a eu lieu en fin de soirée, qu'Ember Lab a fait l'annonce tant attendue :. Le studio de développement en a profité pour préciser que(via Steam et via l'Epic Games Store). Toutefois, à l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.. Dans cette suite, Kena, la protagoniste, est une guide spirituelle avec une certaine renommée. L'aventure proposée prendra place sur l'île de Kosmora, alors que Kena cherche « des réponses à la souffrance qu'elle endure depuis toujours », pouvons-nous lire dans un article sur PlayStation Blog.Diverses nouveautés seront au programme de cette suite. Les développeurs ont notamment mentionné les esprits élémentaires compagnons ou encore un nouveau gameplay élémentaire., qui donne déjà très envie.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver en 2026 sur PC et PS5.