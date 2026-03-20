En attendant la sortie de Kena: Scars of Kosmora, le premier opus débarque sur un nouveau support

Kena: Scars of Kosmora sera disponible dans le courant de l'année 2026. Afin de réviser vos classiques ou de découvrir cet univers enchanteur avant son lancement, sachez que la première aventure de Kena sera bientôt jouable sur une nouvelle console.

L'histoire précédant celle de Kena: Scars of Kosmora lancée avant la fin du mois de mars

Un portage incluant tous les DLC du jeu et le mode New Game+

Sorti à l'origine en septembre 2021,était à l'origine une exclusivité uniquement réservée aux joueurs PC et PlayStation. Face à la popularité du titre et aux bonnes appréciations de la presse, le titre développé par Ember Lab a pu rejoindre les catalogues des consoles Xbox courant 2024.Aujourd'hui, plus de 5 ans après ses débuts,. Mais pour inciter le plus grand nombre de joueurs à découvrir cette nouvelle aventure, le premier jeu va rejoindre un nouveau catalogue.Au début du mois de mars 2026, il avait été confirmé que. Mais la date de sortie de ce portage n'avait pas encore été dévoilée. Dans un trailer mis en ligne le 19 mars 2026 sur sa chaîne YouTube, Ember Lab a révélé cette information. D'ailleurs, l'attente sera très courte pour les curieuses et les curieux qui veulent découvrir l'histoire de la jeune guide des esprits.Le premier opus des aventures de Kena sera. Pour célébrer son lancement, le titre sera proposé à prix réduit pendant sa première semaine d'exploitation sur le Nintendo eShop. Il sera possible de l'acheter pour 31,99 euros. Une fois le 2 avril 2026 passé, le titre sera proposé à 39,99 euros.En plus du jeu de base, ce portage sur Nintendo Switch 2 de Kena: Bridge of Spirits inclut. S'ils permettront de profiter de l'expérience de la meilleure des manières possibles sur la console de Nintendo, cette sortie aura quand même une note douce-amère.Rappelons que sa suite,. À son lancement, le titre ne sera jouable que sur PC ou sur PS5. La version Switch 2 sera donc une bonne porte d'entrée, mais il faudra passer sur un autre support pour poursuivre l'aventure.