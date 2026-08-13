Saber Interactive : « Je serais heureux de la remplacer par une IA », la réponse scandaleuse du PDG à son ex-scénariste

L'industrie du jeu vidéo tremble face à une nouvelle polémique. Une ancienne scénariste de Saber Interactive affirme avoir été remplacée par ChatGPT sur le jeu Rideshare Stimulator. Le PDG du studio a répliqué avec une déclaration cinglante, relançant le débat sur l'intelligence artificielle dans la création vidéoludique.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo continue de faire des vagues et de susciter de vives réactions. Récemment, le célèbre studio Saber Interactive s'est retrouvé au cœur d'une véritable tempête médiatique après les déclarations chocs de Stella Sacco, ancienne scénariste principale sur le jeu de conduite Rideshare Stimulator. Cette dernière affirme haut et fort avoir été écartée du projet au profit de ChatGPT, soulevant ainsi de nombreuses interrogations sur les pratiques actuelles de l'industrie.

Une accusation frontale contre l'usage des algorithmes

Selon Stella Sacco, qui a travaillé pour le studio entre juillet 2023 et juillet 2024, la direction a pris la décision radicale de la remplacer par une intelligence artificielle générative en plein milieu du développement. Elle précise que les voix des passagers du jeu ont également été intégralement générées par des machines. La scénariste explique avoir pourtant alerté sa hiérarchie, et plus particulièrement le PDG Matt Karch, sur le rejet massif de ces technologies par les joueurs, mais ses avertissements auraient été totalement ignorés au profit d'une stratégie de communication douteuse.

Saber PR responded to my post by saying that the story was written by people and no writers were replaced, buuuuut also that the game uses AI generated text and voices. C'mon man lmao



[image or embed] — Stella Sacco (@antlervel.vet) 12 août 2026 à 02:06

Face à ces accusations, Saber Interactive a d'abord publié un démenti formel et très policé. Le studio a assuré qu'aucun scénariste n'avait été remplacé par une intelligence artificielle et que les effectifs de l'équipe d'écriture avaient même triplé depuis l'année 2023. L'entreprise a toutefois reconnu l'utilisation assumée d'outils automatisés pour un mode de jeu spécifique, justifiant que le nombre infini de passagers nécessitait techniquement une telle approche. Le studio a fermement affirmé que ses 3 000 employés n'avaient absolument rien à craindre pour la sécurité de leur poste.

La réponse cinglante et controversée du PDG

Matthew Karch, le PDG de Saber Interactive.

L'affaire aurait très bien pu s'arrêter là, mais Matt Karch a choisi d'envenimer considérablement la situation avec une déclaration publique particulièrement virulente (via PCGamer). Le dirigeant a affirmé ne pas connaître Stella Sacco, allant jusqu'à expliquer avoir dû interroger l'intelligence artificielle Claude pour savoir qui elle était. Il l'accuse d'avoir violé une stricte clause de confidentialité et dément catégoriquement le remplacement par une machine pour le scénario principal, affirmant que le texte a été rédigé par une personne bien réelle et prétendument plus talentueuse.

Les propos du PDG ont rapidement choqué l'ensemble de l'industrie. Il a en effet ajouté avec une pointe de provocation :

Je serais franchement, rétrospectivement, heureux de la remplacer par une IA. Au moins, nous aurions affaire à quelqu'un programmé pour être honnête.

Matt Karch a également confirmé au passage que la page Steam du jeu serait prochainement mise à jour pour mentionner l'utilisation de ces technologies, une obligation stricte imposée par Valve qui n'était curieusement pas encore respectée par le studio lors de l'annonce du titre.

Une réputation durablement entachée pour Saber Interactive

Stella Sacco n'a pas tardé à réagir à ces attaques très personnelles. Sur les réseaux sociaux, elle a fermement maintenu sa version des faits, qualifiant la sortie médiatique du PDG de véritablement pathétique.

Je pense qu'il devrait être évident pour quiconque lit cette déclaration qu'il s'emporte parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il y avait de l'IA dans le jeu.

La scénariste estime que cette violente polémique fera bien plus de mal à l'image globale de Saber Interactive qu'à sa propre carrière professionnelle. Cette confrontation directe illustre parfaitement les tensions actuelles et grandissantes dans l'industrie vidéoludique, où la frontière entre l'assistance technologique et le remplacement pur et simple des créateurs reste un sujet extrêmement sensible.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Les joueurs, de plus en plus attentifs à ces questions éthiques fondamentales, surveilleront sans le moindre doute de très près la sortie de Rideshare Stimulator, mais aussi les autres projets du studio, comme Jurassic Park: Survival.