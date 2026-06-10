Jurassic Park: Survival n'est pas annulé et avance à grands pas

Après de longs mois d'un silence pesant, le très attendu Jurassic Park: Survival donne enfin de ses nouvelles. Saber Interactive confirme que le développement suit son cours, balayant ainsi les rumeurs d'annulation liées à de récents problèmes de droits touchant l'ensemble de la célèbre franchise.

S'il avait refait parler de lui à la fin de l'année 2025 en mettant en avant sa protagoniste, Jurassic Park: Survival ne s'est montré dans aucune des conférences liées au Summer Game Fest. Face à cette absence de communication, de nombreux joueurs se sont questionnées, d'autant plus lorsqu'ils ont eu un faux espoir, en voyant The Lost Wild, un autre projet mettant en scène des dinosaures. Cette confusion légitime a ravivé les interrogations autour du projet de Saber Interactive. Le titre est-il annulé ? La réponse est non, et les nouvelles sont même plutôt rassurantes pour les amateurs de survie en milieu hostile.

Un développement qui se poursuit dans l'ombre

Les craintes étaient fondées, mais elles peuvent désormais être dissipées. Le grand patron de Saber Interactive, Matt Karch, a récemment pris la parole pour clarifier la situation. Lors d'un entretien accordé à Game File, le dirigeant a tenu à rassurer la communauté concernant l'avancée du projet.

Je suis ravi d'annoncer que JP Survival est en plein développement et s'annonce très prometteur.

Cette courte déclaration suffit à confirmer que le jeu de survie horrifique est toujours sur les rails. Si les informations concrètes sur le gameplay ou la date de sortie se font encore attendre, cette prise de parole rassurera les amateurs de la franchise, et permet d'espérer des nouvelles dans les mois qui viennent, peut-être lors de la gamescom.











Une paralysie globale de la franchise

Mais comment expliquer un tel silence radio ? La réponse dépasse largement le cadre du seul jeu de Saber Interactive. En réalité, c'est l'intégralité de la licence Jurassic Park qui a traversé une zone de turbulences ces derniers mois. Les réseaux sociaux officiels de la franchise sont restés figés pendant près de deux mois, une anomalie rare pour une marque de cette envergure.

Ce blocage juridique ou administratif a eu des répercussions directes sur l'industrie vidéoludique. Le jeu Stuntman Hollywood devait initialement intégrer des séquences liées à Jurassic Park dans sa première bande-annonce. Faute d'autorisations, Saber Interactive a dû revoir sa copie à la dernière minute. Du côté de chez Frontier Development, les mises à jour mensuelles gratuites de Jurassic World Evolution 3 ont également été brutalement interrompues, privant les joueurs de nouveaux dinosaures pendant une période prolongée.

Heureusement, la situation semble s'être débloquée au début du mois de juin. Le compte officiel de la saga a publié un message sans équivoque affirmant que les affaires reprenaient. Dans la foulée, les mises à jour de Jurassic World Evolution 3 ont repris leur rythme de croisière, coïncidant d'ailleurs avec l'arrivée du titre de gestion sur le Xbox Game Pass.

Maintenant que les problèmes de droits sont résolus, la voie est libre pour Jurassic Park: Survival. Espérons avoir de nouvelles informations, notamment du gameplay et une date de sortie. Aux dernières nouvelles, le titre est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.