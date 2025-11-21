Jurassic Park: Survival dévoile enfin son héroïne et ça donne envie

Saber Interactive lève le voile sur l'héroïne de Jurassic Park: Survival. Incarnée par l'actrice Payal Mistry, le Dr Maya Joshi devra survivre sur Isla Nublar juste après les événements du film culte. Découvrez les détails sur son histoire et les liens avec l'œuvre originale.
L'attente autour de Jurassic Park: Survival continue de grimper
, et Saber Interactive vient d'ajouter une pièce maîtresse au puzzle narratif de son futur titre. Après une annonce remarquée en décembre 2023, le studio se focalise aujourd'hui sur celle qui portera l'aventure sur ses épaules : le Dr Maya Joshi
. Ce n'est pas un simple avatar générique que les joueurs incarneront, mais un personnage incarné physiquement et vocalement par l'actrice Payal Mistry
. Cette dernière s'est exprimée dans une nouvelle bande-annonce sur la profondeur de ce rôle et la manière dont cette scientifique s'intègre dans la mythologie de la saga créée par Steven Spielberg.
Une héroïne liée à l'héritage du parc
Le profil de Maya Joshi est particulièrement intrigant pour les fans de la première heure. Loin d'être une touriste égarée, elle possède un lien direct avec les origines du désastre. Payal Mistry explique que son personnage a été personnellement recruté par le célèbre Dr Henry Wu pour rejoindre les rangs d'InGen
. Ce détail scénaristique ancre immédiatement le jeu dans le lore officiel de la franchise. Mais le cœur de l'expérience résidera dans l'évolution psychologique du personnage face à l'horreur.
Le véritable voyage, l'arc de Maya, est incroyable. Elle a été personnellement recrutée par le Dr Henry Wu pour devenir une scientifique d'InGen et travailler au parc. Les joueurs incarneront Maya alors qu'elle affronte ces dinosaures terrifiants, mais aussi des défis extrêmement rudes. Et vous en découvrirez beaucoup sur Maya tout au long du processus, émotionnellement et mentalement.
L'actrice confie également ressentir une certaine pression, celle de marcher dans les pas de figures féminines emblématiques du cinéma
, faisant écho sans doute à l'impact qu'a eu Ellie Sattler pour Laura Dern dans le film original. Pour Mistry, il s'agit de rendre justice à une œuvre aimée de tous tout en apportant une touche personnelle inspirante.
Explorer les zones d'ombre d'Isla Nublar
Au-delà du personnage, c'est le cadre temporel et spatial qui promet une immersion totale
. John Melchior, producteur exécutif chez Universal Products and Experiences, a rappelé que l'action se déroule au lendemain des événements du film de 1993
. Maya Joshi n'a pas pu évacuer l'île et se retrouve livrée à elle-même. Cette prémisse permet aux développeurs de nous faire revisiter des lieux cultes comme le Centre des Visiteurs ou l'enclos du T-Rex, mais sous un angle nouveau, celui de l'abandon et de la destruction.
Nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes sur ce à quoi l'île aurait ressemblé après les événements du film. Cela inclut des zones que nous aimons tous, comme le Centre des Visiteurs et l'enclos du T-Rex. Mais aussi ce que nous n'avons pas vu, des choses qui ne faisaient pas partie de la visite ou qui ont été coupées par la tempête. Ceux qui étaient sur l'île étaient censés y passer la nuit, alors qu'est-ce que cela signifie ? Qu'auraient-ils vu et où auraient-ils logé si tout s'était passé comme prévu ? C'est de là que nous partons. Une chose est sûre : l'île fait autant partie de l'histoire que les personnages et les dinosaures.
Le titre s'orientera vers un mélange de survie, d'infiltration et de parkour, nécessaire pour échapper aux prédateurs dans un environnement devenu hostile. Si aucune date de sortie n'a encore été communiquée, Jurassic Park: Survival est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.
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