Jurassic Park: Survival dévoile enfin son héroïne et ça donne envie

Saber Interactive lève le voile sur l'héroïne de Jurassic Park: Survival. Incarnée par l'actrice Payal Mistry, le Dr Maya Joshi devra survivre sur Isla Nublar juste après les événements du film culte. Découvrez les détails sur son histoire et les liens avec l'œuvre originale.

Une héroïne liée à l'héritage du parc

Le véritable voyage, l'arc de Maya, est incroyable. Elle a été personnellement recrutée par le Dr Henry Wu pour devenir une scientifique d'InGen et travailler au parc. Les joueurs incarneront Maya alors qu'elle affronte ces dinosaures terrifiants, mais aussi des défis extrêmement rudes. Et vous en découvrirez beaucoup sur Maya tout au long du processus, émotionnellement et mentalement.

Explorer les zones d'ombre d'Isla Nublar

Nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes sur ce à quoi l'île aurait ressemblé après les événements du film. Cela inclut des zones que nous aimons tous, comme le Centre des Visiteurs et l'enclos du T-Rex. Mais aussi ce que nous n'avons pas vu, des choses qui ne faisaient pas partie de la visite ou qui ont été coupées par la tempête. Ceux qui étaient sur l'île étaient censés y passer la nuit, alors qu'est-ce que cela signifie ? Qu'auraient-ils vu et où auraient-ils logé si tout s'était passé comme prévu ? C'est de là que nous partons. Une chose est sûre : l'île fait autant partie de l'histoire que les personnages et les dinosaures.











, et Saber Interactive vient d'ajouter une pièce maîtresse au puzzle narratif de son futur titre. Après une annonce remarquée en décembre 2023, le studio se focalise aujourd'hui sur celle qui portera l'aventure sur ses épaules :. Ce n'est pas un simple avatar générique que les joueurs incarneront, mais un personnage incarné physiquement et vocalement par l'actrice. Cette dernière s'est exprimée dans une nouvelle bande-annonce sur la profondeur de ce rôle et la manière dont cette scientifique s'intègre dans la mythologie de la saga créée par Steven Spielberg.Le profil de Maya Joshi est particulièrement intrigant pour les fans de la première heure. Loin d'être une touriste égarée, elle possède un lien direct avec les origines du désastre.. Ce détail scénaristique ancre immédiatement le jeu dans le lore officiel de la franchise. Mais le cœur de l'expérience résidera dans l'évolution psychologique du personnage face à l'horreur.L'actrice confie également ressentir une certaine pression,, faisant écho sans doute à l'impact qu'a eu Ellie Sattler pour Laura Dern dans le film original. Pour Mistry, il s'agit de rendre justice à une œuvre aimée de tous tout en apportant une touche personnelle inspirante.Au-delà du personnage,. John Melchior, producteur exécutif chez Universal Products and Experiences, a rappelé que. Maya Joshi n'a pas pu évacuer l'île et se retrouve livrée à elle-même. Cette prémisse permet aux développeurs de nous faire revisiter des lieux cultes comme le Centre des Visiteurs ou l'enclos du T-Rex, mais sous un angle nouveau, celui de l'abandon et de la destruction.Le titre s'orientera vers un mélange de survie, d'infiltration et de parkour, nécessaire pour échapper aux prédateurs dans un environnement devenu hostile. Si aucune date de sortie n'a encore été communiquée, Jurassic Park: Survival est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.