Saint-Valentin 2025 : 5 jeux à faire en couple ou avec des amis

La fête de la Saint-Valentin est l'occasion parfaite de se divertir, en couple ou avec des amis, sur des jeux vidéo. Ainsi, nous vous proposons une sélection de 5 titres parfaits pour célébrer la Saint-Valentin en cette année 2025.

5 jeux parfaits pour la Saint-Valentin 2025

It Takes Two

Date de sortie → Mars 2025

→ Mars 2025 Plateforme → PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Date de sortie → Novembre 2022

→ Novembre 2022 Plateforme → PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC





Stardew Valley

Date de sortie → Février 2016

→ Février 2016 Plateforme → PS4, Xbox One, PC, iOS, Android et Nintendo Switch







Borderlands 3

Date de sortie → Décembre 2019

→ Décembre 2019 Plateforme → PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC

Overcooked! 2

Date de sortie → Août 2018

→ Août 2018 Plateforme → PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch

Les mentions honorables

Call of Duty: Black Ops 6

Cuphead

Unravel Two

LEGO Horizon Adventures







Quoi de mieux que de célébrer cette Saint-Valentin 2025 sur un jeu vidéo, que vous soyez en couple ou que vous prévoyez de passer cette fête avec un ami/une amie ? De nombreux titres, sortis ces derniers mois ou années, offrent de la coopération locale ou bien de la coopération en ligne, permettant ainsi de profiter d'une aventure à plusieurs. Évidemment, certains sortent du lot et sont à privilégier.De ce fait, nous vous indiquons, dans ce qui suit,Précisons, tout d'abord, que la liste ci-dessous ne contient que des jeux disposant d'une dimension multijoueur, et qui proposent, plus précisément, de la coopération locale ou bien en ligne. Dans les deux cas,It Takes Two, qui est développé par Hazelight Studios et édité par EA Originals, est, très certainement, LE jeu à faire durant la Saint-Valentin. Proposant de la coopération locale et en ligne, ce jeu d'aventure/plateformes, aux mécaniques de gameplay diverses, invite les joueurs et les joueuses à incarner May et Cody. Les deux protagonistes, qui comptent divorcer, se retrouvent transformés en poupée de petites tailles et doivent s'entraider pour reprendre forme humaine. Un périple très divertissant qui livre une histoire émouvante.Jouable en coopération en ligne et en local, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me est un jeu parfait pour toutes celles et ceux qui aiment frissonner de peur ensemble. Dans cet opus, signé Supermassive Games (connu pour Until Dawn), nous suivons une équipe de documentaristes, qui visite une réplique du « Château des meurtres » du tueur en série H.H. Holmes. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu et ces derniers se retrouvent très vite piégés dans cet endroit cauchemardesque.Développé par Eric Barone (alias ConcernedApe), Stardew Valley est un jeu de simulation qui conviendra très bien aux joueurs et aux joueuses qui cherchent une aventure relaxante, et ce, à plusieurs. Sur le titre, ces derniers doivent reprendre la ferme de leur grand-père, la développer et la faire prospérer au fil des saisons. En plus de cultiver, aménager et pêcher, les joueurs ont la possibilité de participer à des événements spéciaux, d'explorer des mines ou encore de nouer des relations avec les personnages de Pélican Ville.Les couples amoureux ou amicaux qui sont à la recherche d'un bon défouloir pour cette Saint-Valentin 2025 trouveront certainement leur bonheur avec Borderlands 3, qui est considéré comme un jeu de tir en vue à la première personne. Le soft de Gearbox Software propose quatre classes jouables (Moze l' « Artilleuse », Amara la « Sirène », FL4K le « Roi des Bêtes » et Zane l' « Agent spécial »), aux compétences uniques, et invite les joueurs à empêcher les Jumeaux Calypso de trouver « le plus grand pouvoir de la galaxie ».Jeu de simulation de cuisine coopératif développé par Ghost Town Games et édité par Team17, Overcooked!2 propose différents niveaux, répartis sur une nouvelle carte du monde, dans lesquels la communauté doit préparer des plats, tout en composant avec l'environnement. Coopération, communication et organisation sont les maîtres mots pour relever les défis très amusants d'Overcooked!2, qui vous fera très certainement passer un bon moment.Si nous ne vous présentons, ci-dessus, que, bien d'autres auraient pu figurer dans cette liste. C'est pourquoi, vous retrouverez, dans ce qui suit, quelques mentions honorables, qui peuvent également vous offrir des heures de jeu sympathiques avec votre conjoint/conjointe ou un ami/une amie :