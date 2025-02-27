It Takes Two : Hazelight Studios ne dit pas non à une suite

Josef Fares s'est, récemment, exprimé quant à une potentielle suite pour le très fameux It Takes Two.

Une suite pour It Takes Two à l'avenir ?

Au mois de mars de l'année 2021, les joueurs et les joueuses découvraient pour la première fois, développé par Hazelight Studios. Grâce, notamment, à sa belle variété de mécaniques, à son excellente expérience coopérative et à son histoire touchante, le titre a su se faire une place dans le cœur des joueurs.Il y a très peu de temps, Josef Fares a été interviewé par MinnMax et a, ainsi, répondu à plus de 120 questions posées par Ben Hanson. Durant cet échange, le fondateur de MinnMax a demandé à Josef Fares ceci : « Si tu devais faire une suite pour l'un de tes jeux, lequel choisirais-tu ? ». Josef Fares a alors mentionné: « Probablement, It Takes Two [...] Qui sait ? On ne connaît jamais l'avenir à Hazelight ».Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Rappelons, toutefois, que ledit studio de développement n'a, à ce jour, jamais réalisé de suite de l'un de ses jeux et cherche toujours de nouvelles idées. De ce fait, rien n'est vraiment sûr, à l'heure actuelle. Seul l'avenir nous dira si un deuxième opusverra le jour ou non.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.