It Takes Two : Hazelight Studios ne dit pas non à une suite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2025 à 15h16
Josef Fares s'est, récemment, exprimé quant à une potentielle suite pour le très fameux It Takes Two.
It Takes Two : Hazelight Studios ne dit pas non à une suite
Au mois de mars de l'année 2021, les joueurs et les joueuses découvraient pour la première fois It Takes Two, développé par Hazelight Studios. Grâce, notamment, à sa belle variété de mécaniques, à son excellente expérience coopérative et à son histoire touchante, le titre a su se faire une place dans le cœur des joueurs. Josef Fares d'Hazelight Studios a, récemment, parlé du jeu et a évoqué qu'une suite pour It Takes Two est plausible.

Une suite pour It Takes Two à l'avenir ? 

Il y a très peu de temps, Josef Fares a été interviewé par MinnMax et a, ainsi, répondu à plus de 120 questions posées par Ben Hanson. Durant cet échange, le fondateur de MinnMax a demandé à Josef Fares ceci : « Si tu devais faire une suite pour l'un de tes jeux, lequel choisirais-tu ? ». Josef Fares a alors mentionné It Takes Two : « Probablement, It Takes Two [...] Qui sait ? On ne connaît jamais l'avenir à Hazelight ».

Miniature vidéo

Ainsi, comme vous l'aurez compris, Josef Fares n'est pas contre l'idée qu'Hazelight Studios développe, dans un futur plus ou moins proche, une suite pour It Takes Two. Rappelons, toutefois, que ledit studio de développement n'a, à ce jour, jamais réalisé de suite de l'un de ses jeux et cherche toujours de nouvelles idées. De ce fait, rien n'est vraiment sûr, à l'heure actuelle. Seul l'avenir nous dira si un deuxième opus It Takes Two verra le jour ou non.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'It Takes Two est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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