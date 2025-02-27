It Takes Two : Hazelight Studios ne dit pas non à une suite

Josef Fares s'est, récemment, exprimé quant à une potentielle suite pour le très fameux It Takes Two.
Au mois de mars de l'année 2021, les joueurs et les joueuses découvraient pour la première fois It Takes Two
, développé par Hazelight Studios. Grâce, notamment, à sa belle variété de mécaniques, à son excellente expérience coopérative et à son histoire touchante, le titre a su se faire une place dans le cœur des joueurs. Josef Fares d'Hazelight Studios a, récemment, parlé du jeu et a évoqué qu'une suite pour It Takes Two est plausible
.
Une suite pour It Takes Two à l'avenir ?
Il y a très peu de temps, Josef Fares a été interviewé par MinnMax et a, ainsi, répondu à plus de 120 questions posées par Ben Hanson. Durant cet échange, le fondateur de MinnMax a demandé à Josef Fares ceci : « Si tu devais faire une suite pour l'un de tes jeux, lequel choisirais-tu ?
». Josef Fares a alors mentionné It Takes Two
: « Probablement, It Takes Two
[...] Qui sait ? On ne connaît jamais l'avenir à Hazelight
».
Ainsi, comme vous l'aurez compris, Josef Fares n'est pas contre l'idée qu'Hazelight Studios développe, dans un futur plus ou moins proche, une suite pour It Takes Two
. Rappelons, toutefois, que ledit studio de développement n'a, à ce jour, jamais réalisé de suite de l'un de ses jeux et cherche toujours de nouvelles idées. De ce fait, rien n'est vraiment sûr, à l'heure actuelle. Seul l'avenir nous dira si un deuxième opus It Takes Two
verra le jour ou non.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'It Takes Two
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
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