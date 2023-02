It Takes Two s'est écoulé à plus de 10 millions de copies

Our minds are officially blown.#ItTakesTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION 😳💥



Potentially twice as many players have enjoyed our game - we never dared to dream of so many fans!

Thank you for all the love. 😍 pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023

Après A Way Out, Hazelight Studios est revenu sur le devant de la scène vidéoludique, en 2021, avec un autre jeu coopératif. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agit d', qui a été fortement apprécié par les joueurs et a reçu de très bonnes critiques de la part de la presse spécialisée à sa sortie. D'ailleurs, rappelons que le soft a été élu « jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards d'il y a deux ans.En ce jour, nous apprenons, grâce à une publication sur le compte officiel Twitter du studio, qu'. Pour l'occasion, les développeurs d'Hazelight Studios ont tenu à remercier leur communauté et ont, ainsi, écrit : « [...] Nous n'avons jamais osé rêver [du fait] d'avoir autant de fans ! Merci pour tout l'amour [...] ».Pour rappel,. Ces derniers sont sur le point de divorcer. Apprenant cela, la jeune fille leur lance un sort et transforme son père et sa mère en deux poupées. May et Cody doivent désormais s'entraider, à travers plusieurs niveaux qui demandent coordination et réflexion, afin de retrouver leur forme humaine.est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.