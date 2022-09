It Takes Two : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer It Takes Two ?

Quête principale → Environ 12 heures.

→ Environ 12 heures. Quête principale et mini-jeux → Entre 13 et 14 heures.

→ Entre 13 et 14 heures. Terminer le jeu à 100 % → Un peu plus de 15 heures.

Développé par Hazelight Studios et édité par Electronic Arts,est arrivé au début de l'année 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le titre a été, pour rappel, sacré « Jeu de l'année » lors de l'événement The Game Awards 2021. Ainsi, depuis sa sortie officielle, beaucoup de joueurs et de joueuses se laissent tenter par l'aventure. Certains d'entre eux se demandent alorsIl est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu, car cela dépend essentiellement des objectifs et manière de jouer de chacun. Or, ce n'est pas si compliqué avec. En effet, le titre d'Hazelight Studios propose une aventure assez linéaire et constituée d'une seule quête principale. Sa durée de vie ne varie donc qu'en fonction du temps passé à résoudre les énigmes/puzzles, si vous vous plongez dans les différents mini-jeux proposés ou si vous désirez obtenir le Platine/100 % du jeu.Ainsi, ci-dessous, vous pourrez retrouver une estimation de, et ce selon plusieurs objectifs : terminer la quête principale, accomplir la quête principale et parcourir les mini-jeux ou finir le jeu en collectant tous les trophées/succès :Rappelons qu'It Takes Two est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch.