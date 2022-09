It Takes Two arrive sur Nintendo Switch

It Takes Two s'offre un portage sur Nintendo Switch

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs et les joueuses sévissant sur Nintendo Switch vont, prochainement, pouvoir découvrir le titre coopératif, sacré Jeu de l'année 2021 (The Game Awards),, développé par Hazelight Studios. D'ailleurs, il ne reste plus que quelques semaines à patienter.C'est lors du Nintendo Direct du 13 septembre dernier que nous apprenons la bonne nouvelle :. Ce portage est développé par Turn Me Up Games. À ce sujet, Josef Fares, fondateur et réalisateur de jeu sur console de salon chez Hazelight Studios, a déclaré : « En tant que fan de Nintendo, je suis ravi que les utilisateurs de la Switch puissent enfin découvrir It Takes Two [...] Turn Me Up Games excelle dans le portage de jeux de renommée mondiale sur Nintendo Switch, et nous faisons confiance à leur expertise pour intégrer l'univers fantastique de It Takes Two à la plateforme ».Remarquons qu'It Takes Two se joue nécessairement à deux. À ce sujet, notons que les joueurs et les joueuses possèdent plusieurs options pour jouer ensemble : il est possible de parcourir l'aventure sur une seule et même console, notamment en connectant une deuxième paire de Joy-Con ou manette. De plus, It Takes Two pourra être joué en liant deux consoles Nintendo Switch. Finalement, sachez que grâce au Pass Ami, vous pourrez inviter une personne à jouer gratuitement avec vous, en ligne.Pour rappel, It Takes Two est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le titre arrive le 4 novembre sur Nintendo Switch, en édition physique et numérique.