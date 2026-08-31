Iron Man victime d'une fuite qui a été confirmée par EA Motive

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 août 2026 à 17h17
Les fuites sont un fléau qui peut gâcher la découverte ou même la présentation officielle d'un titre. C'est le scénario catastrophe qu'a récemment connu EA Motive avec le leak de la bande-annonce du jeu Iron Man.
Iron Man victime d'une fuite qui a été confirmée par EA Motive

Si les studios et les éditeurs font le nécessaire pour protéger le contenu de leurs jeux, il est difficile d'échapper aux fuites. D'ailleurs, des géants comme Rockstar Games sont confrontés à ce cas de figure, comme ce fut récemment le cas avec les leaks de Grand Theft Auto VI. 

Cependant, la fuite peut être bien plus grave quand elle concerne la premier trailer d'un projet en développement depuis plusieurs années. Le problème est que la première bande-annonce du jeu Iron Man a été frappée par cette malédiction. 

Le premier trailer d'Iron Man mis en ligne avant l'heure 

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Rappelons qu'en mai dernier, suite à une fermeture de studio et une annulation, EA avait rassuré les joueurs en précisant que le jeu Iron Man était toujours en cours de développement. Mais depuis son annonce, seuls quelques concept arts avaient été partagés. De plus, le titre était absent de la gamescom 2026. Sa révélation officielle ne devait donc pas survenir avant plusieurs mois, possiblement dans le cadre des légendaires « World Premiere » des Game Awards. 

Cependant, la bande-annonce en question a été mise en ligne sur les réseaux sociaux par des leakers. Rapidement, beaucoup se sont demandés s'il s'agissait d'un vrai trailer ou d'une fausse vidéo. D'autant que celle-ci compte de nombreuses séquences de brouillon, des absences de textures… Mais l'affaire a pris une tournure inattendue lorsqu'EA Motive a pris la parole sur X. 

Une fuite confirmée dans les heures qui ont suivi

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Contrairement à Rockstar Games, EA Motive a réagi très rapidement après avoir découvert cette mauvaise surprise. Le studio a décidé de dire la vérité à la communauté et a confirmé que le leak était vrai. Il s'agit bien de la première bande-annonce officielle d'Iron Man, même si elle n'est pas encore terminée. 

Malgré les défauts de cette bande-annonce, l'accueil des spectateurs semble plutôt positif. Si nous avons choisi de ne pas l'ajouter, les plus curieux peuvent facilement la retrouver sur les réseaux sociaux. Toutefois, les plus sages attendront la présentation officielle, certainement prévue pour un événement majeur.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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