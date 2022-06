HYENAS, un FPS multijoueur annoncé par Creative Assembly (Alien: Isolation)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours, nous apprenions que Creative Assembly travaillait sur un nouveau jeu , et que c'était l'équipe derrière Alien: Isolation qui était à la tête du projet. Celui-ci s'est dévoilé par le biais d'une bande-annonce, ce 22 juin, permettant d'en savoir plus. L'environnement de la licence Alien est abandonné,Dans, les joueurs devront faire équipe (cinq par partie) pour voler des marchandises aux plus riches, lesquels ont trouvé refuge sur la planète Mars. Pour parvenir à vos fins, vous devrez user de plusieurs techniques de combat, pour mettre à terre des drones, mais aussi les autres joueurs, ayant le même objectif que vous. Une fois la main mise sur les objets convoités, issus de la pop culture, vous devrez vous sauver pour remporter la partie.Il semblerait que chaque personnage, appelé « HYÈNE » dispose de compétences et pouvoirs uniques, proposant ainsi un gameplay différent selon celui qui est choisi. Les affrontements seront rendus plus complexes par la gravité, plus faible que sur Terre. Le studio a d'ores et déjà indiqué que d'autres HYÈNES seraient ajoutées au fil du temps.Nous en découvrirons un peu plus à propos deces prochaines semaines, puisqu'une alpha sera notamment organisée, sur PC. Sa sortie se fera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series en 2023, sans davantage de précision sur le moment.