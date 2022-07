HYENAS : Comment participer à l'alpha du FPS ?

Comment participer à l'alpha de HYENAS ?

À la fin du mois de juin, Creative Assembly, à qui nous devons notamment l'excellent Alien: Isolation, a annoncé son nouveau projet, HYENAS , un FPS mêlant PvP et PvE, dans un univers futuriste. Dans le but d'être prêt pour la sortie, et que celle-ci se passe du mieux possible, une premièreest organisée. Nous vous expliquons comment faire pour y participer.Comment souvent, vous allez devoir vous rendre sur le site officiel pour vous inscrire. Vous pourrez, au choix, vous créer un compte Creative Assembly ou vous connecter directement avec votre compte Steam ou celui de votre plateforme de prédilection. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Sign-up to the alpha », de répondre à quelques questions tout en indiquant vos informations personnelles, et vous serez inscrit pourPour rappel, dansles joueurs devront faire équipe (cinq par partie) pour voler des marchandises aux plus riches, lesquels ont trouvé refuge sur la planète Mars. Pour parvenir à vos fins, vous devrez user de plusieurs techniques de combat, pour mettre à terre des drones, mais aussi les autres joueurs, ayant le même objectif que vous. Une fois la main mise sur les objets convoités, issus de la pop culture, vous devrez vous sauver pour remporter la partie.Ces personnages, appelés « HYÈNES », disposent tous de capacités et pouvoirs uniques, proposant ainsi un gameplay différent selon le personnage qui a été choisi, afin que chaque joueur puisse trouver son bonheur, mais également créer un roster complémentaire.Pour en revenir à l'alpha, notez que vous allez devoir signer un accord de non-divulgation. C'est-à-dire qu'aucune image ou vidéo ne pourra être diffusée sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il ne s'agit pas de la version finale.La sortie dese fera en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.