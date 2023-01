HYENAS, le FPS des développeurs d'Alien: Isolation, dévoile une nouvelle carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'été dernier, nous avons bu découvrir de nombreux jeux, dont, un FPS futuriste développé par Creative Assembly, à qui nous devons, entre autres, l'excellent Alien: Isolation. Depuis, nous n'avons pas eu une pléthore d'informations, bien que des tests aient été organisés avec les joueurs ayant eu la chance d'être sélectionnés, notamment pour que les développeurs puissent avoir quelques retours et voir quels sont les potentiels axes d'amélioration.En ce début d'année,De nombreuses références à la « Grosse Pomme » sont faites et pourront être découvertes par les joueurs. Les développeurs expliquent qu'il s'agit d'une carte plus condensée, où les ennemis ne sont jamais loin, promettant plus d'affrontements et moins de tergiversation.Durant deux mois, plusieurs week-ends seront dédiés à l'alpha, disponible en s'inscrivant sur le site officiel. Si vous souhaitez essayer cette expérience, nous vous expliquons comment participer à l'alpha de HYENAS , et faire partie des testeurs.Pour rappel, dans, l'objectif est de se rendre dans des lieux, en équipe, afin d'obtenir différents objets, notamment issus de la pop culture, et de s'extraire avec. Vous ferez face à d'autres groupes de joueurs, ayant le même but que vous. Seulement, le tout se passe dans un avenir plus ou moins lointain et dans l'espace, ce qui modifie la gravité, et les gadgets, lesquels sont un peu plus futuristes.Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée, mais vous pouvez tout de même l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, pour témoigner de votre soutien.