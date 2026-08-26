HUMANKIND 2 arrive en 2027 avec des nouveautés spectaculaires pour les stratèges

Amplitude Studios a profité de la gamescom pour annoncer le développement de HUMANKIND 2, prévu pour 2027 sur PC. Cette suite très attendue promet de bousculer les codes du jeu de stratégie historique avec une évolution culturelle repensée et un climat dynamique capable de bouleverser vos civilisations.

Annoncé lors de la soirée d'ouverture de la gamescom, HUMANKIND 2 se profile déjà comme l'un jeux tactiques majeurs de l'année 2027 sur PC. Le studio français Amplitude Studios a dévoilé cette suite très attendue de son célèbre jeu de stratégie 4X, avec l'ambition claire de corriger les défauts du premier opus tout en approfondissant ses mécaniques fondamentales. Les amateurs de gestion historique peuvent se préparer à une expérience repensée, bâtie sur quinze années d'expertise et sur les nombreux retours de la communauté.

Une évolution majeure pour la franchise

Selon les développeurs, cette suite ne se contente pas d'une simple mise à jour graphique. Le titre propose une refonte totale de ses systèmes de progression et une interface utilisateur modernisée. Le but est d'offrir la meilleure expérience possible aux stratèges en herbe, en leur permettant de guider leur peuple depuis ses premières implantations jusqu'à l'époque moderne.

Le premier volet avait séduit par son concept de fusion des cultures, mais avait parfois frustré les joueurs par un manque d'authenticité dans certaines transitions. Amplitude Studios promet d'avoir rectifié le tir.

Avec chaque nouvelle Ère, les joueurs peuvent adopter une culture qui élargit et approfondit l'identité de leur civilisation, débloquant des traits culturels exclusifs grâce à de riches arbres de progression culturels.











Le climat au cœur de la stratégie

L'une des nouveautés les plus intrigantes de ce second opus réside dans la gestion de l'environnement. Le changement climatique jouera un rôle central et transformera la carte stratégique à travers les âges. Les joueurs devront adapter leurs villes et leurs économies à des biomes en constante mutation. Il faudra protéger les ressources vitales et constamment évaluer le compromis entre une croissance rapide à court terme et les conséquences écologiques désastreuses pour les générations futures.

Le parcours culturel a été entièrement réimaginé pour offrir une continuité sans précédent. Les joueurs pourront suivre un cheminement historique fidèle ou s'en éloigner pour créer une civilisation unique. Le jeu introduit également de nouvelles histoires venues du monde entier, intégrant des peuples tels que les Saqqaq, les Étrusques ou encore les Scythes. Ces ajouts promettent un monde à explorer bien plus ancré dans la réalité historique.

Fidèle à ses habitudes, Amplitude Studios continuera de développer le jeu en étroite collaboration avec ses fans via le programme Amplifiers. Les joueurs peuvent déjà s'inscrire pour participer au processus de création, obtenir des mises à jour régulières et influencer l'avenir du titre.

En attendant sa sortie en 2027 sur PC, le premier épisode profite d'une remise importante remise. Sinon, notre partenaire Instant Gaming vous le propose aussi à moindre coût.