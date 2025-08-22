Hollow Knight connaît un regain de popularité important, après l'annonce de la date de Silksong

Depuis que Team Cherry a révélé la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, de (très) nombreux joueurs et joueuses sont retournés sur le premier opus, Hollow Knight.

Un nouveau pic de joueurs pour Hollow Knight

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La sortie d'Hollow Knight: Silksong est imminente

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Comme vous le savez probablement déjà, le fameux metroidvania de Team Cherry,, qui est sorti en 2017, va avoir le droit à une suite. Les développeurs ont, d'ailleurs, annoncé la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, il y a peu de temps.Il fallait s'y attendre,. Ainsi, depuis que Team Cherry a dévoilé la date de sortie de Silksong, soit dans l'après-midi du 21 août 2025,Selon les statistiques disponibles sur SteamDB,. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis de nombreux mois. Il y a, d'ailleurs, fort à parier que celui-ci grimpera encore dans les prochaines semaines, car certaines personnes au sein de la communauté désirent découvriravant l'arrivée de sa suite ou bien, tout simplement, se replonger dedans pour se préparer au lancement de Silksong, qui est pour bientôt.Rappelons, à ce sujet, qu'Hollow Knight: Silksong doit sortir le 4 septembre 2025. Date à laquelle le titre, qui nous invitera à contrôler Hornet et à affronter divers boss redoutables, se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au Game Pass n'auront pas besoin de passer par la case achat car Hollow Knight: Silksong débarque, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du fameux service de Microsoft.En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.