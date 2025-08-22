Hollow Knight connaît un regain de popularité important, après l'annonce de la date de Silksong

Depuis que Team Cherry a révélé la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, de (très) nombreux joueurs et joueuses sont retournés sur le premier opus, Hollow Knight.
Comme vous le savez probablement déjà, le fameux metroidvania de Team Cherry, Hollow Knight
, qui est sorti en 2017, va avoir le droit à une suite. Les développeurs ont, d'ailleurs, annoncé la date de sortie d'Hollow Knight: Silksong, il y a peu de temps. Ce qui a permis à Hollow Knight de regagner en popularité, et ce, fortement
.
Un nouveau pic de joueurs pour Hollow Knight
Il fallait s'y attendre, la grande annonce concernant Hollow Knight: Silksong a suscité un regain d'intérêt, et donc de popularité, pour le premier titre de la franchise, Hollow Knight
. Ainsi, depuis que Team Cherry a dévoilé la date de sortie de Silksong, soit dans l'après-midi du 21 août 2025, de nombreux joueurs et joueuses ont lancé Hollow Knight
.
Selon les statistiques disponibles sur SteamDB, Hollow Knight a, de ce fait, enregistré un pic de joueurs connectés en simultané plutôt important, au cours de la journée du 22 août : plus de 23 000 personnes y jouent depuis Steam
. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis de nombreux mois. Il y a, d'ailleurs, fort à parier que celui-ci grimpera encore dans les prochaines semaines, car certaines personnes au sein de la communauté désirent découvrir Hollow Knight
avant l'arrivée de sa suite ou bien, tout simplement, se replonger dedans pour se préparer au lancement de Silksong, qui est pour bientôt.
La sortie d'Hollow Knight: Silksong est imminente
Rappelons, à ce sujet, qu'Hollow Knight: Silksong doit sortir le 4 septembre 2025. Date à laquelle le titre, qui nous invitera à contrôler Hornet et à affronter divers boss redoutables, se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au Game Pass n'auront pas besoin de passer par la case achat car Hollow Knight: Silksong débarque, dès le jour de sa sortie, dans le catalogue du fameux service de Microsoft.
En guise de conclusion, rappelons qu'Hollow Knight
est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.
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