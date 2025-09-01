Hollow Knight Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 septembre 2025 à 17h29
Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis sa sortie, est très souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Hollow Knight ? Nous vous donnons la réponse.
Hollow Knight Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Disponible depuis de nombreuses années, Hollow Knight, qui est développé par Team Cherry, est considéré comme un jeu d'action et d'aventure mais surtout comme un metroidvania. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, certaines personnes au sein de la communauté se posent naturellement différentes questions au sujet des possibilités du soft de Team Cherry. Ainsi, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Hollow Knight est compatible et/ou jouable sur le Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Hollow Knight sur le Steam Deck ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous sommes en mesure de répondre à cette question concernant la console de Valve et le jeu de Team Cherry : Hollow Knight est bel et bien jouable ainsi que compatible avec le Steam Deck.

En effet, sur la page Steam du soft, et plus précisément dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Hollow Knight est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck, de Valve, pour jouer à Hollow Knight. Cette nouvelle devrait notamment faire plaisir aux détenteurs de la fameuse console de Valve, et plus précisément à celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux au cours de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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