Have a Nice Death : La première mise à jour majeure est arrivée

Mise à jour du 10 mai d'Have a Nice Death Nouveautés Défis du Lobby : Josiane, la Responsable Logistique des Flux, propose à l'ascenseur entre deux runs, une sélection de défis coriaces à relever. Chaque défi permettra de débloquer des bonus immédiats, comme de nouvelles armes ou bien de nouveaux sorts. Certains défis impliquent de lourdes conséquences en cas d'échec (réduction de points de vie, réduction de points de mana, etc.). Accès complet au Département des guerres modernes : Nouveau niveau, comportant cinq nouveaux ennemis : un vétéran armé d'un baril explosif, un pyromane cracheur de feu, un soldat à tête chercheuse, un pilote fou bombardant le joueur depuis les airs, un personnage sans tête disposant de mines. Améliorations de la Salle de pause et nouvel Espace détente : Ajout de la Fontaine à Anima, dans la Salle de pause, permettant d'échanger des Soulary contre des Animas, restaurant de la vie. Ajout d'un distributeur « un peu capricieux » pouvant vous récompenser d'un objet ou bien vous infliger des dégâts. Ajout de l'Espace détente, où une « tasse de kafé » sera offerte.

: Nouveaux Thanagers : Ajouts de nouveaux mini-boss : Léon Propre : technicien de surface qui a pour responsabilité de garder le Hall de l'éternité impeccable. Son aspirateur surpuissant projette toutes sortes de saletés. X4-H : Mutagène qui a pris le contrôle du Département pollution industrielle, est instable et possède une salive abondante. Richard J. Barron : Ancien magnat du pétrole véreux, Richard J.Barron fait partie des acquisitions du Département pollution industrielle. Madame Camille Flage : Déambulant dans le Département des guerres modernes, elle déchaînera sa furie grâce à des attaques verticales.

: Ajouts de nouveaux mini-boss : Nouveaux sorts : Plusieurs nouveaux sorts ajoutés, tels que celui permettant de « rôtir » les ennemis à distance, un autre infligeant d'énormes dégâts grâce à une seule frappe, etc.

Depuis le lancement en Early Access de leur roguelite, Have a Nice Death, les développeurs de chez Magic Design Studios déploient régulièrement des mises à jour. Si les précédentes étaient surtout là pour corriger plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses, celle de ce, apporte, qui devraient plaire aux joueurs et aux joueuses., nommée « Développement des infrastructures », vient d'arriver sur Have a Nice Death. Sans plus tarder, voici ce qu'elle apporte.Par ailleurs, les développeurs de chez Magic Design Studios ont profité de cette mise à jour afin de corriger quelques bugs et apporter des améliorations quant au confort de jeu.Pour rappel,. Les développeurs n'ont pas communiqué quant à la date de sortie de la version 1.0 du titre, ni s'il parviendra sur d'autres plateformes de jeu à l'avenir. Néanmoins, vous pouvez retrouver toutes nos impressions, grâce à notre preview