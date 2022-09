Have a Nice Death : La mise à jour « Catastrophes naturelles » est disponible

Mise à jour « Catastrophes naturelles » d'Have a Nice Death Un nouveau monde : le Département des catastrophes naturelles. Découvrez et explorez un univers déchiré par les forces destructrices de la nature. Affrontez la férocité des éléments sous la forme d'ouragans, de tornades et de nouveaux ennemis tout aussi dévastateurs. Ce tout nouveau monde ajoute les personnages et le contenu inédit suivants : Nouveaux boss : un nouveau Fléau (boss) et un Thanager (mini-boss) vous attendent de pied ferme dans cette mise à jour. Nouveau Fléau : Catherine Imamura, une imposante impératrice ayant la capacité de se démultiplier et de lancer de puissants sorts d'eau. Nouveau Thanager : Horace Sinistrocirrus, un nuage orageux géant et chanteur d'opéra qui dispose d'un arsenal d'attaques foudroyantes qui, à l'instar de sa performance, vont crescendo ! Nouveaux ennemis : au cours de votre exploration du département, débarrassez-vous de cinq nouveaux ennemis élémentaires qui brûlent d'envie de vous rencontrer, et vous feront trembler de peur.

Il y a moins d'une semaine, les développeurs de chez Magic Design Studios avaient indiqué qu'une toute nouvelle mise à jour débarquerait le 29 septembre sur leur roguelite,. Nommée « Catastrophes naturelles » (« Natural Disasters », en anglais), celle-ci est désormais disponible. Ce patch apporte un « déluge de nouveau contenu », sur le titre.Grâce à cette mise à jour, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir et parcourir: le Département des catastrophes naturelles. Là-bas, ils devront affronter deet faire face à des ouragans ou bien des tornades. Évidemment, ce niveau ajoute, soit Catherine Inamura, et, Horace Sinistrocirrus. Heureusement, pour défaire nos adversaires, nous pourrons compter surmais également. Finalement, la mise à jour « Catastrophes naturelles » introduitet Muriel de la Révérance,Sans plus tarder, découvrez, déployée le 29 septembre 2022, surPour rappel, Have a Nice Death est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme Steam. Si vous désirez en savoir plus au sujet du titre, sachez que notre preview du jeu est disponible.