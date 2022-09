Have a Nice Death : La mise à jour « Catastrophes naturelles » arrive ce mois-ci

⚠️ Storm Warning ⚠️

Expect heavy rain, tornadoes, volcanic eruptions, and a tsunami of new content arriving SEPTEMBER 29TH with our Natural Disasters Update! Stay tuned for more info and teasers as the storm closes in. 🌪️⛈️ pic.twitter.com/nXLypXBSeF — Have a Nice Death (@JoinDeathInc) September 22, 2022

C'est au cours du mois de mars de cette année que le rogueliteest arrivé en accès anticipé sur PC. Depuis son lancement officiel, les développeurs de chez Magic Design Studios travaillent sur le titre afin de déployer divers correctifs et apporter des nouveautés. Dans ce sens, les joueurs et les joueuses ont pu parcourir un tout nouveau monde ainsi qu'affronter un nouveau boss, entre autres, grâce à la mise à jour « Aggro-alimentaire », qui s'est rendue disponible en juillet. Bientôt, nous pourrons découvrir de nouveaux contenus.Effectivement, comme indiqué par le studio de développement, notamment via un récent post sur le compte Twitter du jeu,. Celle-ci est intitulée(« Natural disasters » en anglais). Les développeurs promettent un « tsunami de nouveaux contenus ». Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus. Néanmoins, dès que de nouveaux détails à ce sujet seront disponibles, nous vous tiendrons informés.Pour rappel, sur Have a Nice Death, nous sommes amenés à incarner Death, le PDG de Death Incorporated, soit une entreprise spécialisée dans le traitement des âmes. Les employés de Death Inc. n'endossant plus leurs responsabilités, Death se doit se remettre les choses en ordre. Ainsi, durant l'aventure, nous parcourons différents niveaux et nous affrontons divers boss. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus au sujet d'Have a Nice Death, sachez que notre preview du jeu est disponible.Have a Nice Death est donc disponible en accès anticipé sur PC, notamment sur la plateforme Steam. Pour le moment, Magic Design Studios n'a pas indiqué quand est-ce que la version 1.0 du titre se rendra disponible ni s'il arrivera sur d'autres plateformes de jeu, à l'avenir.