HAEX, un jeu de tir coopératif, annoncé pour 2027

Le studio Dead Astronauts, fondé par des vétérans de l'industrie, a profité du Summer Game Fest pour dévoiler HAEX. Prévu pour 2027, ce jeu de tir et de survie coopératif promet une aventure glaçante au cœur d'une nature subarctique ravagée.

Le studio Dead Astronauts a frappé fort lors du Summer Game Fest en annonçant sa toute nouvelle licence. Prévu pour une sortie en 2027, ce titre inédit baptisé HAEX se présente comme un jeu de tir à la première personne mâtiné de survie et de coopération. Derrière ce projet ambitieux se cachent des développeurs chevronnés ayant fait leurs armes sur des franchises majeures comme The Division ou Little Nightmares chez Massive Entertainment et Epic Games. Leur objectif est de proposer une expérience immersive et exigeante dans un univers hostile.

Une expédition scientifique qui tourne au cauchemar

L'intrigue de HAEX plonge les joueurs au cœur d'une région subarctique sauvage, mystérieusement envahie par un brouillard paranormal et des forces extraterrestres. L'aventure débute de manière abrupte suite à un crash d'hélicoptère. Les survivants, membres d'une expédition scientifique envoyée pour enquêter sur une anomalie locale, doivent alors retrouver leurs collègues disparus.







Jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre, le titre promet une exploration sous haute tension où la nature elle-même se révèle aussi meurtrière que les créatures humanoïdes qui rôdent dans la brume.

La survie au centre de l'expérience

Pour espérer survivre dans cet environnement glacial, il ne suffira pas de savoir manier les armes à feu ou les équipements de mêlée. La gestion des besoins primaires est au cœur du gameplay. Les joueurs devront lutter contre le froid, la faim et la soif tout en collectant de précieuses ressources. Plus l'exploration s'enfonce dans le brouillard, plus le danger s'intensifie, forçant l'escouade à adapter ses tactiques de combat et à utiliser des gadgets spécialisés pour faire face à des menaces de plus en plus redoutables.

Un monde ouvert malléable et persistant

L'une des mécaniques les plus intrigantes de ce nouveau titre réside dans l'utilisation de graines extraterrestres. Qu'elles soient trouvées lors de l'exploration ou fabriquées, ces mystérieuses entités permettent de remodeler physiquement certaines parties du monde ouvert. Les planter peut ouvrir de nouveaux passages, générer des ressources inédites ou altérer la structure même de l'environnement, avec des conséquences parfois imprévisibles. De plus, le système de progression se veut particulièrement souple. Les personnages et les mondes disposent de sauvegardes indépendantes, ce qui permet à un joueur de conserver l'intégralité de son équipement et de son évolution lorsqu'il rejoint la partie d'un ami.

L'équipe de développement ne cache pas ses ambitions pour cette nouvelle licence qui mélange des éléments de tir, de survie et potentiellement d'extraction. Le directeur créatif s'est d'ailleurs exprimé sur la vision du studio lors de l'événement.

Avec HAEX, notre ambition est de créer un jeu de survie, d'action et d'aventure en monde ouvert innovant et mémorable, auquel nous, en tant que joueurs, adorerions jouer et découvrir nous-mêmes. Nous avons mis beaucoup de soin, de créativité et de travail acharné dans la construction d'un univers où les joueurs peuvent fondamentalement remodeler leur monde et déterminer leur propre chemin à suivre.

Le rendez-vous est donc pris pour 2027, date à laquelle les joueurs pourront découvrir ce nouveau jeu de tir aux mécaniques originales.