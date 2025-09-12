Hades 2 date sa sortie en version 1.0 et son arrivée sur Nintendo Switch et Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 septembre 2025 à 16h32
Supergiant Games a, récemment, partagé la date de sortie de la version 1.0 d'Hades 2, qui va également s'offrir un portage sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Hades 2 date sa sortie en version 1.0 et son arrivée sur Nintendo Switch et Switch 2
Disponible depuis le début du mois de mai 2024, le roguelite de Supergiant Games, Hades 2, s'est offert plus d'un an d'accès anticipé et s'est ainsi enrichi progressivement. Ledit studio de développement est désormais prêt pour le lancement : la version 1.0 d'Hades 2 arrive prochainement, en même temps que ses portages sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La version 1.0 d'Hades 2 possède enfin sa date de sortie

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En effet, c'est lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 et via une publication sur son compte Twitter/X que Supergiant Games a annoncé la bonne nouvelle : la version 1.0 d'Hades 2 se rendra disponible le 25 septembre 2025

Pour l'occasion, les développeurs du roguelite ont partagé un nouveau trailer absolument sublime, qui plaira très certainement à la communauté. Mais, ce ne fut pas la seule annonce pour Hades 2.

Miniature vidéo

Hades 2 débarque très vite sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

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Les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch ou bien Nintendo Switch 2 pourront, ainsi, découvrir Hades 2 le 25 septembre 2025. Date à laquelle le titre de Supergiant Games se rendra disponible en version numérique. Pour celles et ceux qui préfèrent une édition physique, il va falloir patienter jusqu'au 20 novembre prochain.

Dans le trailer partagé lors du Nintendo Direct de ce 12 septembre, Nintendo et Supergiant Games rappellent qu'Hades 2 sort en exclusivité temporaire sur Switch 1 et Switch 2. De ce fait, celles et ceux qui sont sur consoles PlayStation ou Xbox devront patienter avant de pouvoir découvrir les aventures de Mélinoé.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur PC. Rendez-vous le 25 septembre 2025 pour y jouer en version 1.0. Date à laquelle Hades 2 arrivera sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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