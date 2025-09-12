Hades 2 date sa sortie en version 1.0 et son arrivée sur Nintendo Switch et Switch 2

Supergiant Games a, récemment, partagé la date de sortie de la version 1.0 d'Hades 2, qui va également s'offrir un portage sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La version 1.0 d'Hades 2 possède enfin sa date de sortie

Hades 2 débarque très vite sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Disponible depuis le début du mois de mai 2024, le roguelite de Supergiant Games,, s'est offert plus d'un an d'accès anticipé et s'est ainsi enrichi progressivement. Ledit studio de développement est désormais prêt pour le lancement :En effet, c'est lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 et via une publication sur son compte Twitter/X que Supergiant Games a annoncé la bonne nouvelle :Pour l'occasion, les développeurs du roguelite ont partagé un nouveau trailer absolument sublime, qui plaira très certainement à la communauté. Mais, ce ne fut pas la seule annonce pour. Date à laquelle le titre de Supergiant Games se rendra disponible en version numérique.Dans le trailer partagé lors du Nintendo Direct de ce 12 septembre, Nintendo et Supergiant Games rappellent qu'. De ce fait, celles et ceux qui sont sur consoles PlayStation ou Xbox devront patienter avant de pouvoir découvrir les aventures de Mélinoé.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est actuellement disponible en accès anticipé sur PC. Rendez-vous le 25 septembre 2025 pour y jouer en version 1.0. Date à laquellearrivera sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.