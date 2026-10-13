Hades 2 Romance : Quels personnages peuvent être romancés ?

Nous vous apportons des informations concernant les personnages pouvant être romancés par Mélinoé sur Hades 2.

Durant son périple pour affronter et vaincre Cronos, la protagoniste du roguelite Hades 2, Mélinoé, peut nouer des relations romantiques avec divers personnages. Il se peut, d'ailleurs, que vous vous interrogiez à propos du système de romance d'Hades 2, notamment au sujet des personnages concernés ou des objets utiles pour y parvenir.

Dès lors, sachez que nous vous indiquons, dans ce qui suit, quels personnages peuvent être romancés sur Hades 2, tout en vous apportant des informations complémentaires sur ce système.

Quels personnages peuvent être romancés sur Hades 2 ?

Sur Hades 2, Mélinoé peut avoir une relation romantique avec des personnages différents, que les joueurs et les joueuses rencontrent en fonction de leur progression, que ce soit dans les Enfers ou à la Surface. Au total, sur le roguelite de Supergiant Games, la communauté peut romancer 4 personnages. Soulignons, à ce propos, qu'il est tout à fait possible de nouer une relation avec chacun d'entre eux, et ce, sans que cela ait des conséquences. Mais, sans plus attendre, voici la liste de tous les personnages pouvant être romancés sur Hades 2 :

Éris

Némésis

Icare

Moros

Des détails sur le système de romance d'Hades 2

Comme sur le tout premier opus de la franchise, Mélinoé peut donner du Nectar ainsi que de l'Ambroisie pour renforcer ses liens avec les différents personnages et divinités Olympiennes. Cependant, l'immortelle Princesse des Enfers peut également offrir des Sels de bain ainsi que des appâts, afin d'inviter ces derniers aux Sources chaudes ou encore à une session de pêche (cela peut exiger d'avoir débloqué les incantations adéquates). Vous l'aurez compris, pour accéder aux romances sur Hades 2, il faudra donc offrir ces différents éléments dans le but de faire grimper la jauge d'amitié. Ceci pourrait, comme vous l'aurez compris, vous prendre un certain temps.

Or, à un certain moment, et notamment avec les personnages cités précédemment, vous verrez apparaître une petite icône en forme de flèche dans la barre de progression de la relation. Dès lors, vous aurez accès à la scène de romance avec la personne de votre choix. Remarquons, cependant, que pour certains, il convient d'accéder à des options de dialogue spécifiques ou encore d'avoir des ressources particulières dans son inventaire.

Dans tous les cas, vous connaissez à présent les personnages pouvant être romancés sur Hades 2 et vous en savez plus à propos de ce système. Rappelons, en guise de conclusion, que le roguelite de Supergiant Games est à retrouver sur PS5, Xbox Seris, PC et Nintendo Switch 2.