Hades 2 : Sels de bain, comment en obtenir ?

Nous vous expliquons comment récupérer des Sels de bain, une ressource spécifique, sur Hades 2, tout en vous indiquant leur utilité.

Au cours de son aventure, Mélinoé, la protagoniste du roguelite Hades 2 peut se lier d'amitié avec des personnages, et peut même nouer des relations romantiques avec certains d'entre eux. Toutefois, cela exige d'avoir diverses ressources, dont des Sels de bain. Or, il se peut que vous ne sachiez pas comment récupérer cet item sur le roguelite de Supergiant Games.

Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons comment obtenir des Sels de bain sur Hades 2, tout en vous apportant des informations complémentaires concernant leur utilité.

Comment obtenir des Sels de bain sur Hades 2 ?

Afin d'obtenir des Sels de bain sur Hades 2, il va falloir avoir quelques heures de jeu à son actif, étant donné qu'il est nécessaire d'avoir débloqué certaines incantations, en échange de ressources, via le chaudron situé à la Croisée des Chemins. Tout d'abord, vous devez avoir accès aux Sources Chaudes de la Croisée, un lieu spécifique qui se débloque grâce à l'incantation « Rituel de Vaporisation ». Lorsque Mélinoé l'aura réalisé, vous recevrez immédiatement 1 Sel de bain en récompense.

Néanmoins, sachez que vous pouvez récupérer davantage de Sels de bain sur Hades 2, soit via le Marchand, placé au sud-ouest de la Croisée des Chemins. Si vous avez débloqué les incantations « Invocation de Prospérité marchande » ainsi que « Prospérité sociale », vous pouvez rendre visite à ce PNJ afin d'échanger vos Ossements (monnaie en jeu) contre des Sels de bain (onglet : Objets rares). Comme vous pourrez le constater, grâce à lui, vous pouvez également échanger vos Ossements contre du Nectar.

À quoi servent les Sels de bain sur Hades 2 ?

Sur Hades 2, les Sels de bain fonctionnent à peu près de la même manière que le Nectar. Il s'agit donc d'une offrande qui vous permet d'améliorer la relation de Mélinoé avec les différents personnages. Or, contrairement au Nectar, donner un Sel de bain à un personnage mène à l'inviter à vous rejoindre aux Sources Chaudes de la Croisée. Ce petit moment de détente offre alors de nouveaux dialogues et aide surtout à nouer des relations romantiques.

Pour autant, et comme vous pourrez le constater, tous les personnages n'acceptent pas les Sels de bain. Par ailleurs, dans certains cas, vous devez d'abord avoir amélioré votre relation avec la personne, afin de pouvoir l'inviter aux Sources Chaudes. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, si vous désirez romancer un personnage sur Hades 2, vous devez absolument avoir des Sels de bain. D'ailleurs, si vous vous questionnez à propos du système de romance du titre de Supergiant Games, sachez que nous vous en parlons dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.