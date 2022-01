GTFO : Les configurations PC

Configurations PC de GTFO

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 7 64 bits ou version supérieure

Windows 7 64 bits ou version supérieure Processeur → Intel Core i5 2500K ou AMD équivalent

Intel Core i5 2500K ou AMD équivalent Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GT 1030 ou Radeon HD 7850

NVIDIA GeForce GT 1030 ou Radeon HD 7850 DirectX → Version 11

Version 11 Espace disque → 15 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur → Intel Core i7 4790K ou AMD équivalent

Intel Core i7 4790K ou AMD équivalent Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 5500 XT DirectX → Version 11

Version 11 Espace disque → 15 Go d'espace disque disponible

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 23,99 € au lieu de 39,99 €, soit 40 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis plusieurs années en accès anticipé,a sorti sa version 1.0 en décembre 2021 et a, de fait, connu un important regain d'intérêt. Le titre développé par 10 Chambers propose une expérience inédite et intense, dans laquelle vous êtes plongés à quatre dans une expédition horrifique, vous demandant de venir à bout des différentes menaces et d'en sortir vivant.Bien plus qu'un jeu de tir coopératif,met l'accent que la tactique et la cohésion d'équipe dès le début de la partie, en choisissant des équipements propices au niveau qui vous attend. Compte tenu de son succès, nombreux sont les joueurs qui vont se laisser séduire par GTFO, mais veulent savoir si leur PC est en mesure de le faire tourner.Comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous,sont relativement abordables et devraient convenir à la plupart des joueurs. Un Intel i5 250K et une GT 1030 feront l'affaire en tant que processeur et carte graphique, alors que l'espace de stockage demandé n'est que de 15 Go.est, pour rappel, disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Il n'est pour le moment pas prévu qu'il arrive sur consoles . Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire