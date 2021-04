GTFO : Le Rundown 005 enfin disponible

GTFO en bref

Que sont les Rundown ?

Les nouveautés du Rundown 005

Ce Rundown modifie massivement GTFO, que ce soit pour les nouveaux joueurs ou ceux qui le connaissent déjà bien » selon Simon Viklund, Narrative Director chez 10 Chambers. « Nous incorporons quelque chose d’inédit : les Boosters. Lorsque que vous explorerez le Complexe, vous pourrez trouver ces reliques que Warden – cette entité mystérieuse qui vous tient prisonnier – veut à tout prix récupérer. Si vous les trouvez, il les analysera et pourra éventuellement vous récompenser en injectant un liquide spécial directement dans votre cerveau. Cela renforcera vos aptitudes en améliorant le maniement de votre fusil d’assaut ou en vous permettant de pirater plus facilement les terminaux informatiques du Complexe.

- Simon Viklund, Directrice Narratif chez 10 Chambers.



Brique après brique, nous bâtissons les fondations qui permettront à GTFO de sortir de son accès anticipé. La difficulté adaptative et l’arrivée des Boosters permettent à GTFO de garder son ADN originel, celui d’un jeu exigeant. Mais cela ne se fait pas aux dépens des nouveaux venus. L’expérience, plus juste, leur permet de rejoindre plus facilement notre fantastique communauté de prisonniers. Avec Rebirth, nous étendons également le lore du jeu. Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ? Peut-être que les joueurs trouveront des réponses à leurs questions en mettant la main sur les indices qui trainent dans le Complexe »

- Ulf Andersson,, Directeur créatif chez 10 Chambers.



pour la somme de 24,86 € au lieu de 34,99 €, soit 29 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Développé par un studio suédois composé en majeure partie de vétérans de l'industrie,a fait son apparition en 2019 par le biais d'un accès anticipé sur PC. Le jeu prend place au cœur d'une structure nomméeComplexe qui envoie des prisonniers parcourir les sombres et terrifiants souterrains dans le but de glaner des informations, remettre en état certaines zones ainsi que d'innombrables autres objectifs.base l'ensemble de son gameplay sur la coopération à l'aide d'un système de progression qui peut se révéler punitif. En effet, même si votre équipe de quatre joueurs dispose d'arme et d'équipements de pointe, il se peut que les choix que vous ferez ensemble, dans le dédale de pièces qui vous attendent, mènent rapidement à votre perte.Le titre se veut donc exigeant avec un jeu d'équipe indispensable. Un matchmaking a, par ailleurs, été récemment ajouté ainsi qu'un tchat vocal vous permettant de rencontrer de nouveaux joueurs si vos amis ne sont pas disponibles. Partez à la rencontre de ces sombres souterrains, envahis de créatures aussi étranges que redoutables, apprenez à les reconnaître et les combattre dans le but de mener votre mission à bien.Afin de proposer une expérience renouvelée ainsi qu'une diversité au sein du gameplay de, celui-ci est décliné en. La descente au fond de la mine se fait par le biais de plusieurs missions, de profondeurs et de difficultés différentes.tout en abritant de nombreuses surprises, le joueur devra se servir de ses expériences passées pour éviter de reproduire certaines erreurs fatales au groupe.Dans le but d'éviter une certaine redondance concernant les quêtes, mais également les niveaux disponibles, les développeurs souhaitent garder les joueurs en haleine par le biais de. Ces dernières, qui font leur apparition comme de nouvelles mises à jour, chamboulent l'organisation des descentes. De ce fait,afin d'apporter de nouvelles missions incrémentées d'éléments nouveaux choisis par les développeurs.L'arrivée de ce nouveauest une nouvelle plus qu'appréciable par les fans du jeu, mais également du genre. Si, habituellement, lesmodifiaient uniquement la disposition des niveaux ainsi que les ennemis ou quêtes à réaliser, celui-ci propose égalementParlons tout d'abord des modifications concernant l'environnement ainsi que les menaces. Dénommé, cepropose au joueur un tout nouvel écosystème avec l'intégration d'un environnement intitulé. Si les chemins de la mine sont d'ordinaire plus effacés, sombres et glacials, les développeurs viennent parsemer les niveaux d'éléments organiques qui rappelleraient presque le doux visuel des plantations extérieures, en un peu plus mort. À cela, vient s'ajouter un ensemble de nouvelles expéditions ainsi qu'un nouvel ennemi prêt à tout pour vous empêcher de sortir vivant de ces labyrinthes.Pour finir, l'intégration des boosters est une mécanique aussi intéressante qu'innovante. L'intérêt de 10 Chambers est de forcer les joueurs à se dépasser en allant toujours plus loin dans l'aventure afin d'en apprendre un peu plus sur le lore, mais égalementqui les aideront pour la suite de leurs aventures.GTFO est, pour rappel, disponible sur Steam. Si vous ne le possédez pas encore, mais souhaitez vous le procurer à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose