GTFO : Découverte du gameplay et premières heures de jeu

Depuis 2019 en accès anticipé,propose une expérience immersive aux joueurs en les mettant dans la peau de quatre détenus gardés en captivité par une entité mystérieuse appeléequi, pour solder leurs peines, se voient dans l'obligation d'errer au cœur d'un vaste complexe souterrain à la recherche d'éléments divers et variés demandés par la surface.signe la sortie officielle deavecpersonnalisation des personnages...Si le synopsis ne parvient pas à vous faire comprendre l'horreur et le stress qui découlent de ces missions, voici de quoi l'alimenter. Le titre est réputé pour sa difficulté, mais elle se situe bien loin de celle que vous pensez. En effet,, l'entraide et l'esprit d'équipe doit faire partie intégrante de vos expéditions.et, sans réflexion préalable, très souvent la mort. Aucune explication ne vous attend, il faudra découvrir par vous-même l'ensemble des subtilités du titre ainsi quece complexe.Enfin, l'histoire du jeu, aussi sombre soit-elle, se dévoile à vous selon votre évolution. Parcourez les niveaux,, mourrez,, avancez,et surtout,Pour finir de se complaire dans l'ambiance, l'ensemble des salles que vous traversezPrenez le temps de la réflexion, avancez prudemment et, avec votre équipe. Surprenez-vous à vouloir aller toujours plus loin et ne relâchez jamais la pression. La moindre erreur peut être fatale.Qu'il s'agisse d'en apprendre un peu plus sur l'univers,, ou simplement pour avoir, rien de mieux qu'une petite séance de gameplay. Nous rappelons qu'il s'agit d'un jeu en coopération où l'attente et la communication sont des éléments clefs. Pour les plus curieux, le début du stream détailledu titre tandis que le reste propose un gameplay sur. On note également que le jeu est, à présent,, mais les commandes et autres objectifs restent inchangés.Le jeuest disponible