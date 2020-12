Jeux PS+ janvier 2021

GreedFall

Shadow of the Tomb Raider

Maneater

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, trois nouveaux jeux seront proposés gratuitement suretpour ce mois deIl s'agit ici d'un action RPG développé par Spiders. Dans GreedFall, vous vous retrouvez plongé en pleine Europe du XVIIe siècle, frappé par une terrible épidémie, qui vous oblige à voyager pour découvrir une nouvelle terre, mais aussi d'un remède. C'est là que votre périple commence, rempli de découvertes et de rencontres, notamment avec les différents autochtones.Pour vous donner une idée, vous pouvez toujours consulter notre test de GreedFall Sorti en 2018, Shadow of the Tomb Raider vient clore l'arc narratif axé sur la jeunesse de Lara Croft, qui avait débuté en 2013 avec Tomb Raider (Rise of the Tomb Rider se situant entre les deux épisodes). Ici, nous incarnons une Lara âgée de 23 ans qui se retrouve une bonne partie du jeu en Amérique Latine, dans le but de résoudre plusieurs énigmes pour éviter une apocalypse maya.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre test de Shadow of the Tomb Raider Uniquement disponible pour les possesseurs d'une PS5, Maneater est un RPG dans lequel nous incarnons... un requin. Votre objectif sera bel et bien de dévorer des humains, dans un monde ouvert, afin de venger votre mère, tuée par des pêcheurs. Vous commencerez dans la peau d'un bébé requin bouledogue, pour finir dans celle d'un mégalodon. Plusieurs régions vous seront proposées, lesquelles ont toutes des spécificités.Tous les jeux pourront être récupérés jusqu'au 1février 2021.