Gravity Goal : 2k Games développerait un concurrent à Rocket League

Gravity Goal, le nouveau Rocket League ?

2K Games wants some of that Rocket League success!



My report via @XputerE https://t.co/uTw4Ub8jjA — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 26, 2022

Depuis de nombreuses années,séduit les joueurs avec son gameplay unique, difficile, où la compétitivité fait rage. Lorsque Psyonix est passé sous le pavillon d'Epic Games, en 2019, et qu'il s'est rendu free-to-play l'année suivante, de nombreuses personnes ont découvert le jeu mêlant voiture et football, et sont tombées sous le charme. Cela pousse évidemment d'autres sociétés à créer des jeux similaires, comme 2K Games.L'information n'est pas officielle, mais elle émane de Tom Henderson, qui s'est déjà montré juste à maintes reprises par le passé. Dans ses faits récents, il a, par exemple, mentionné en premier Rainbow Six Mobile , quelques jours avant son officialisation. En cette fin de mois d'avril, il annonce queSelon ses informations, le principe serait assez similaire,. Naturellement, G. Nous devrions avoir affaire à un contexte futuriste, toujours selon Tom Henderson.Nous devrions avoir une officialisation de Gravity Goal, ou quel que soit son nom, dans les mois à venir, étant donné qu'une alpha fermée aurait eu lieu l'année dernière. Sa sortie semble prévue sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, mais le modèle économique n'a pas été précisé.